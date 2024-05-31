https://1prime.ru/20240531/moshennik-848705010.html

Пенсионерки пострадали от мошенников после записи на флюорографию

Пенсионерки пострадали от мошенников после записи на флюорографию - 31.05.2024, ПРАЙМ

Пенсионерки пострадали от мошенников после записи на флюорографию

Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников после записи якобы на флюорографию, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Московской области. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T12:39+0300

2024-05-31T12:39+0300

2024-05-31T12:44+0300

россия

мошенничество

пенсионеры

пенсии

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/52/841455292_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e654a6e2b386cf69557bb4b46d1d27ef.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников после записи якобы на флюорографию, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Московской области."Новая схема мошенников - после записи на лжефлюорографию три пенсионерки из Балашихи лишились своих сбережений", — отмечается в сообщении ведомства.Согласно прокуратуре, женщина, представившаяся сотрудницей поликлиники, обманула 73-летнюю жительницу микрорайона Железнодорожный в Подмосковье и попросила ее сообщить свой СНИЛС для записи на флюорографию. После этого преступники звонили еще несколько раз, но уже с угрозами.В результате общения, мошенники получили доступ к ее финансовым счетам, оформили кредит и продали ее квартиру, причем все деньги женщина по указу злоумышленников переводила на "резервный счет".Еще две пожилых жительницы Балашихи стали жертвами аналогичного мошенничества. Общий ущерб оценивается в более чем семь миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240527/moshenniki-848534149.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пенсионеры, пенсии