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Пенсионерки пострадали от мошенников после записи на флюорографию
Пенсионерки пострадали от мошенников после записи на флюорографию - 31.05.2024, ПРАЙМ
Пенсионерки пострадали от мошенников после записи на флюорографию
Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников после записи якобы на флюорографию, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Московской области. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:39+0300
2024-05-31T12:39+0300
2024-05-31T12:44+0300
россия
мошенничество
пенсионеры
пенсии
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников после записи якобы на флюорографию, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Московской области."Новая схема мошенников - после записи на лжефлюорографию три пенсионерки из Балашихи лишились своих сбережений", — отмечается в сообщении ведомства.Согласно прокуратуре, женщина, представившаяся сотрудницей поликлиники, обманула 73-летнюю жительницу микрорайона Железнодорожный в Подмосковье и попросила ее сообщить свой СНИЛС для записи на флюорографию. После этого преступники звонили еще несколько раз, но уже с угрозами.В результате общения, мошенники получили доступ к ее финансовым счетам, оформили кредит и продали ее квартиру, причем все деньги женщина по указу злоумышленников переводила на "резервный счет".Еще две пожилых жительницы Балашихи стали жертвами аналогичного мошенничества. Общий ущерб оценивается в более чем семь миллионов рублей.
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россия, пенсионеры, пенсии
РОССИЯ, Мошенничество, пенсионеры, Пенсии
Пенсионерки пострадали от мошенников после записи на флюорографию
Пенсионерки Балашихи стали жертвами новой схемы аферистов с записью на флюорографию
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Три пенсионерки из Балашихи пострадали от мошенников после записи якобы на флюорографию, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
"Новая схема мошенников - после записи на лжефлюорографию три пенсионерки из Балашихи лишились своих сбережений", — отмечается в сообщении ведомства.
Согласно прокуратуре, женщина, представившаяся сотрудницей поликлиники, обманула 73-летнюю жительницу микрорайона Железнодорожный в Подмосковье и попросила ее сообщить свой СНИЛС для записи на флюорографию. После этого преступники звонили еще несколько раз, но уже с угрозами.
В результате общения, мошенники получили доступ к ее финансовым счетам, оформили кредит и продали ее квартиру, причем все деньги женщина по указу злоумышленников переводила на "резервный счет".
Еще две пожилых жительницы Балашихи стали жертвами аналогичного мошенничества. Общий ущерб оценивается в более чем семь миллионов рублей.
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