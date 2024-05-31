https://1prime.ru/20240531/moskvich-848720298.html

В Москве обнаружили 4,8-метровый кроссовер "Москвич 8"

В Москве обнаружили 4,8-метровый кроссовер "Москвич 8" - 31.05.2024, ПРАЙМ

В Москве обнаружили 4,8-метровый кроссовер "Москвич 8"

В Москве обнаружили 4,8-метровый кроссовер "Москвич 8", известный также как Sehol X8 Plus, сообщает Telegram-канал "Автопоток". Видео с автомобилем,... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T17:19+0300

2024-05-31T17:19+0300

2024-05-31T17:19+0300

авто

москвич

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. В Москве обнаружили 4,8-метровый кроссовер "Москвич 8", известный также как Sehol X8 Plus, сообщает Telegram-канал "Автопоток". Видео с автомобилем, запечатленным на обычной столичной парковке, прислал один из читателей."Как эта машина могла оказаться на дорогах общего пользования, если ее производство стартует только в конце 2024-го? По всей видимости, экземпляр выкатили для рекламных съемок", — отмечается в тексте.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвторы обращают внимание, что спереди и сзади от "восьмерки" находятся другие автомобили марки "Москвичи" — моделей 3 и 6.На видео запечатлен момент, когда мужчины меняли на машинах госномера на таблички с названиями моделей.Новый кроссовер "Москвич 8" заменит на российском рынке аналогичные корейские модели. Как напоминает "Газета.Ru", автоэксперты полагают, что он станет отечественным аналогом моделей Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, которые официально больше не поставляются в Россию.Конкурентами нового кроссовера назвали Chery Tiggo 8 и Geely Okavango.Известно, что машина оснащена цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и другими комплектующими.

https://1prime.ru/20240523/moskvich-848447326.html

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авто, москвич