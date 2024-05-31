https://1prime.ru/20240531/nato-848713093.html

В НАТО не договорились об усилении роли альянса в координации помощи Киеву

В НАТО не договорились об усилении роли альянса в координации помощи Киеву - 31.05.2024, ПРАЙМ

В НАТО не договорились об усилении роли альянса в координации помощи Киеву

Государства - участники НАТО на проходящей в Праге встрече глав внешнеполитических ведомств не договорились о ключевой роли альянса в поставках оружия Украине,... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T15:28+0300

2024-05-31T15:28+0300

2024-05-31T16:21+0300

спецоперация на украине

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - ПРАЙМ. Государства - участники НАТО на проходящей в Праге встрече глав внешнеполитических ведомств не договорились о ключевой роли альянса в поставках оружия Украине, однако продвижение в этом вопросе есть, заявил в пятницу по итогам заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Сегодня не было принято окончательных решений, но мы значительно продвинулись", - сказал он.По словам Столтенберга, альянс намерен "играть более значительную роль в предоставлении вооружения и в военной подготовке".Он считает, что такой шаг даст возможность участникам "использовать структуры НАТО, обеспечить предсказуемость для Киева, удовлетворять срочные и долгосрочные потребности".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240531/zakharova-848704592.html

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