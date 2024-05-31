https://1prime.ru/20240531/norvegiya-848693390.html

Норвегия назвала допустимыми атаки ВСУ западным оружием по целям в России

Норвегия назвала допустимыми атаки ВСУ западным оружием по целям в России - 31.05.2024, ПРАЙМ

Норвегия назвала допустимыми атаки ВСУ западным оружием по целям в России

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает допустимым использование вооруженными силами Украины поставленного западными странами оружия для ударов | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T09:02+0300

2024-05-31T09:02+0300

2024-05-31T09:41+0300

спецоперация на украине

норвегия

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает допустимым использование вооруженными силами Украины поставленного западными странами оружия для ударов по российской территории. Соответствующее заявление он сделал в беседе с норвежской телерадиокомпанией NRK.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев "имеет право", в том числе, атаковать "военные цели на территории России". По его словам, "некоторые союзники" решили снять соответствующие ограничения, касающиеся ударов, и он полагает, что "пришло время снять и другие ограничения". "Мы считаем, что Украина имеет совершенно чёткое право в соответствии с международным правом нападать на Россию внутри России", - отметил Эйде.По его словам, ВСУ могут применять вооружение, полученное от стран Запада, против военных объектов, имеющих отношение к спецоперации. Такую ситуацию министр назвал "совершенно нормальной" во время конфликта. В России, комментируя высказывания западных политиков об ударах по ее территории, назвали их безрассудными и подчеркивали, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал заявление генерального секретаря Североатлантического альянса как провокационное. По словам представителя Кремля, возможный ответ России на удары по её территории знает президент и военные, принимающие соответствующие контрмеры. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240531/ukraina-848690974.html

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норвегия, нато, украина, всу