Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Какие-то "красные линии". Писториус дерзко высказался о России в Одессе - 31.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240531/odessa-848699138.html
Какие-то "красные линии". Писториус дерзко высказался о России в Одессе
Какие-то "красные линии". Писториус дерзко высказался о России в Одессе - 31.05.2024, ПРАЙМ
Какие-то "красные линии". Писториус дерзко высказался о России в Одессе
Германия обсудил возможность применения немецкого оружия для ударов по территории России, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на брифинге в Одессе. Его... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:20+0300
2024-05-31T11:44+0300
спецоперация на украине
борис писториус
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Германия обсудил возможность применения немецкого оружия для ударов по территории России, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на брифинге в Одессе. Его слова приводит издание "Страна.ua". 28 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз снять запрет на применение ВСУ западного оружия для ударов по России. По его словам, Украина “имеет право на самооборону”. Однако ряд европейских стран, в том числе Германия и Италия, выступили против этой идеи.Писториус напомнил словам канцлера Германии Олафа Шольца, что вооружения можно применять в рамках межуднародного права."Это то, что мы будем рассматривать. Двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить ли какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо", - сказал немецкий министр.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
https://1prime.ru/20240530/svo-848683504.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b35b5349696df79ea4698a382faaaba2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
борис писториус, россия, всу
Спецоперация на Украине, Борис Писториус, РОССИЯ, ВСУ
11:20 31.05.2024 (обновлено: 11:44 31.05.2024)
 
Какие-то "красные линии". Писториус дерзко высказался о России в Одессе

Писториус: Германия может разрешить ВСУ бить ее оружием по России

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Германия обсудил возможность применения немецкого оружия для ударов по территории России, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на брифинге в Одессе. Его слова приводит издание "Страна.ua".
28 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз снять запрет на применение ВСУ западного оружия для ударов по России. По его словам, Украина “имеет право на самооборону”. Однако ряд европейских стран, в том числе Германия и Италия, выступили против этой идеи.
Писториус напомнил словам канцлера Германии Олафа Шольца, что вооружения можно применять в рамках межуднародного права.
"Это то, что мы будем рассматривать. Двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить ли какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо", - сказал немецкий министр.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Путин об СВО: в конечном итоге все встанет на свои места
Вчера, 17:23
 
Спецоперация на УкраинеБорис ПисториусРОССИЯВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала