https://1prime.ru/20240531/odessa-848699138.html
Какие-то "красные линии". Писториус дерзко высказался о России в Одессе
Какие-то "красные линии". Писториус дерзко высказался о России в Одессе - 31.05.2024, ПРАЙМ
Какие-то "красные линии". Писториус дерзко высказался о России в Одессе
Германия обсудил возможность применения немецкого оружия для ударов по территории России, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на брифинге в Одессе. Его... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:20+0300
2024-05-31T11:20+0300
2024-05-31T11:44+0300
спецоперация на украине
борис писториус
россия
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Германия обсудил возможность применения немецкого оружия для ударов по территории России, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на брифинге в Одессе. Его слова приводит издание "Страна.ua". 28 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз снять запрет на применение ВСУ западного оружия для ударов по России. По его словам, Украина “имеет право на самооборону”. Однако ряд европейских стран, в том числе Германия и Италия, выступили против этой идеи.Писториус напомнил словам канцлера Германии Олафа Шольца, что вооружения можно применять в рамках межуднародного права."Это то, что мы будем рассматривать. Двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить ли какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо", - сказал немецкий министр.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
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борис писториус, россия, всу
Спецоперация на Украине, Борис Писториус, РОССИЯ, ВСУ
Какие-то "красные линии". Писториус дерзко высказался о России в Одессе
Писториус: Германия может разрешить ВСУ бить ее оружием по России
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ.
Германия обсудил возможность применения немецкого оружия для ударов по территории России, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на брифинге в Одессе. Его слова приводит издание "Страна.ua".
28 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз снять запрет на применение ВСУ западного оружия для ударов по России. По его словам, Украина “имеет право на самооборону”. Однако ряд европейских стран, в том числе Германия и Италия, выступили против этой идеи.
Писториус напомнил словам канцлера Германии Олафа Шольца, что вооружения можно применять в рамках межуднародного права.
"Это то, что мы будем рассматривать. Двусторонние договоры существуют не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить ли какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо", - сказал немецкий министр.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
Путин об СВО: в конечном итоге все встанет на свои места