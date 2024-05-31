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Захват парковочного места во дворе: как сделать это по закону
Захват парковочного места во дворе: как сделать это по закону - 31.05.2024, ПРАЙМ
Захват парковочного места во дворе: как сделать это по закону
В крупных городах парковочных мест обычно не хватает, и некоторые автовладельцы стремятся "застолбить" место только для себя, без намерения делить его с... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T04:04+0300
2024-05-31T04:04+0300
2024-05-31T04:04+0300
авто
эксклюзив
парковка
парковка возле дома
роскачество
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МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. В крупных городах парковочных мест обычно не хватает, и некоторые автовладельцы стремятся "застолбить" место только для себя, без намерения делить его с соседями. Законно ли это, рассказал агентству "Прайм" директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.По его словам, все зависит от типа парковки во дворе. Дворы относятся к общедомовому имуществу, и пользоваться им могут все жильцы. На этой территории может быть организована и парковка для автомобилей. Порядок использования парковочных мест зависит от того, какое решение примут на общем собрании жильцов. Может быть несколько вариантов:Второй вариант встречается чаще, но не всегда устраивает жильцов. Появляются желающие занять место без конкурентов, и нередко владельцы автомобилей даже предпринимают определенные действия, чтобы обозначить свое "право" парковаться именно здесь: вешают цепочки, устанавливают бетонные тумбы, мебель, старые шины, выкладывают кирпичи, и так далее. Попытки других жильцов занять место могут приводить к скандалам и даже дракам."Однако такое поведение незаконно! Если парковка заполняется стихийно, и места не закреплены за определенными владельцами авто, самозахват парковочного места — нарушение прав других жильцов", - подчеркивает Поздняков.На такое поведение можно пожаловаться в управляющую компанию, администрацию района или ГИБДД. В любом случае важно собрать доказательства. Это могут быть фото- и видеоматериалы, показания свидетелей. Если многие соседи недовольны действиями на парковке, можно подготовить коллективную жалобу."Желательно, чтобы на фото или видео было понятно, что именно конкретный жилец несанкционированно устанавливает препятствия, портит покрытие, вступает в конфликты с соседями. Тогда проще доказать, что права других жильцов нарушаются", - советует эксперт.Если нарушения будут действительно доказаны, виновному выпишут штраф. Его конкретный вид и размер будет зависеть от нарушения. Например, самозахват территории, которая принадлежит всем жильцам, обойдется в сумму, равную 1-1,5% от кадастровой стоимости участка (не менее 5 000 рублей в любом случае). А если кадастровая стоимость не определена, штраф будет фиксированным и составит от 5000 до 10 000 рублей (ст. 7.1 КоАП РФ).
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авто, эксклюзив, парковка, парковка возле дома, роскачество
Авто, Эксклюзив, парковка, парковка возле дома, Роскачество
Захват парковочного места во дворе: как сделать это по закону
В Роскачестве объяснили, как законно захватить место на парковке во дворе
МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. В крупных городах парковочных мест обычно не хватает, и некоторые автовладельцы стремятся "застолбить" место только для себя, без намерения делить его с соседями. Законно ли это, рассказал агентству "Прайм" директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
По его словам, все зависит от типа парковки во дворе. Дворы относятся к общедомовому имуществу, и пользоваться им могут все жильцы. На этой территории может быть организована и парковка для автомобилей. Порядок использования парковочных мест зависит от того, какое решение примут на общем собрании жильцов. Может быть несколько вариантов:
- Места закреплены за конкретными жильцами. Пересмотр распределения "лотов" на парковке возможен после общего собрания жильцов при коллективном решении сделать это (например, если появились новые желающие парковаться во дворе).
- Места не закреплены за конкретными жильцами, машины можно парковать в порядке их приезда на свободных местах.
Второй вариант встречается чаще, но не всегда устраивает жильцов. Появляются желающие занять место без конкурентов, и нередко владельцы автомобилей даже предпринимают определенные действия, чтобы обозначить свое "право" парковаться именно здесь: вешают цепочки, устанавливают бетонные тумбы, мебель, старые шины, выкладывают кирпичи, и так далее. Попытки других жильцов занять место могут приводить к скандалам и даже дракам.
"Однако такое поведение незаконно! Если парковка заполняется стихийно, и места не закреплены за определенными владельцами авто, самозахват парковочного места — нарушение прав других жильцов", - подчеркивает Поздняков.
На такое поведение можно пожаловаться в управляющую компанию, администрацию района или ГИБДД. В любом случае важно собрать доказательства. Это могут быть фото- и видеоматериалы, показания свидетелей. Если многие соседи недовольны действиями на парковке, можно подготовить коллективную жалобу.
"Желательно, чтобы на фото или видео было понятно, что именно конкретный жилец несанкционированно устанавливает препятствия, портит покрытие, вступает в конфликты с соседями. Тогда проще доказать, что права других жильцов нарушаются", - советует эксперт.
Если нарушения будут действительно доказаны, виновному выпишут штраф. Его конкретный вид и размер будет зависеть от нарушения. Например, самозахват территории, которая принадлежит всем жильцам, обойдется в сумму, равную 1-1,5% от кадастровой стоимости участка (не менее 5 000 рублей в любом случае). А если кадастровая стоимость не определена, штраф будет фиксированным и составит от 5000 до 10 000 рублей (ст. 7.1 КоАП РФ).
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