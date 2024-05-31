Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захват парковочного места во дворе: как сделать это по закону - 31.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240531/parkovka-848653062.html
Захват парковочного места во дворе: как сделать это по закону
Захват парковочного места во дворе: как сделать это по закону - 31.05.2024, ПРАЙМ
Захват парковочного места во дворе: как сделать это по закону
В крупных городах парковочных мест обычно не хватает, и некоторые автовладельцы стремятся "застолбить" место только для себя, без намерения делить его с... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T04:04+0300
2024-05-31T04:04+0300
авто
эксклюзив
парковка
парковка возле дома
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/img/82159/24/821592426_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_c719062d75fbe0df1e1af8f247d0bdc3.jpg
МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. В крупных городах парковочных мест обычно не хватает, и некоторые автовладельцы стремятся "застолбить" место только для себя, без намерения делить его с соседями. Законно ли это, рассказал агентству "Прайм" директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.По его словам, все зависит от типа парковки во дворе. Дворы относятся к общедомовому имуществу, и пользоваться им могут все жильцы. На этой территории может быть организована и парковка для автомобилей. Порядок использования парковочных мест зависит от того, какое решение примут на общем собрании жильцов. Может быть несколько вариантов:Второй вариант встречается чаще, но не всегда устраивает жильцов. Появляются желающие занять место без конкурентов, и нередко владельцы автомобилей даже предпринимают определенные действия, чтобы обозначить свое "право" парковаться именно здесь: вешают цепочки, устанавливают бетонные тумбы, мебель, старые шины, выкладывают кирпичи, и так далее. Попытки других жильцов занять место могут приводить к скандалам и даже дракам.&quot;Однако такое поведение незаконно! Если парковка заполняется стихийно, и места не закреплены за определенными владельцами авто, самозахват парковочного места — нарушение прав других жильцов&quot;, - подчеркивает Поздняков.На такое поведение можно пожаловаться в управляющую компанию, администрацию района или ГИБДД. В любом случае важно собрать доказательства. Это могут быть фото- и видеоматериалы, показания свидетелей. Если многие соседи недовольны действиями на парковке, можно подготовить коллективную жалобу."Желательно, чтобы на фото или видео было понятно, что именно конкретный жилец несанкционированно устанавливает препятствия, портит покрытие, вступает в конфликты с соседями. Тогда проще доказать, что права других жильцов нарушаются", - советует эксперт.Если нарушения будут действительно доказаны, виновному выпишут штраф. Его конкретный вид и размер будет зависеть от нарушения. Например, самозахват территории, которая принадлежит всем жильцам, обойдется в сумму, равную 1-1,5% от кадастровой стоимости участка (не менее 5 000 рублей в любом случае). А если кадастровая стоимость не определена, штраф будет фиксированным и составит от 5000 до 10 000 рублей (ст. 7.1 КоАП РФ).
https://1prime.ru/20240507/avtoinstruktor-847981278.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82159/24/821592426_37:0:1786:1312_1920x0_80_0_0_dd785767b2d5c310bc104799c6bfc318.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, эксклюзив, парковка, парковка возле дома, роскачество
Авто, Эксклюзив, парковка, парковка возле дома, Роскачество
04:04 31.05.2024
 
Захват парковочного места во дворе: как сделать это по закону

В Роскачестве объяснили, как законно захватить место на парковке во дворе

© AFP / Tobias Schwartz#Многоуровневая парковка на заводе Volkswagen в Вольфсбурге, Германия
#Многоуровневая парковка на заводе Volkswagen в Вольфсбурге, Германия - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© AFP / Tobias Schwartz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. В крупных городах парковочных мест обычно не хватает, и некоторые автовладельцы стремятся "застолбить" место только для себя, без намерения делить его с соседями. Законно ли это, рассказал агентству "Прайм" директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
По его словам, все зависит от типа парковки во дворе. Дворы относятся к общедомовому имуществу, и пользоваться им могут все жильцы. На этой территории может быть организована и парковка для автомобилей. Порядок использования парковочных мест зависит от того, какое решение примут на общем собрании жильцов. Может быть несколько вариантов:
  • Места закреплены за конкретными жильцами. Пересмотр распределения "лотов" на парковке возможен после общего собрания жильцов при коллективном решении сделать это (например, если появились новые желающие парковаться во дворе).
  • Места не закреплены за конкретными жильцами, машины можно парковать в порядке их приезда на свободных местах.
Второй вариант встречается чаще, но не всегда устраивает жильцов. Появляются желающие занять место без конкурентов, и нередко владельцы автомобилей даже предпринимают определенные действия, чтобы обозначить свое "право" парковаться именно здесь: вешают цепочки, устанавливают бетонные тумбы, мебель, старые шины, выкладывают кирпичи, и так далее. Попытки других жильцов занять место могут приводить к скандалам и даже дракам.

"Однако такое поведение незаконно! Если парковка заполняется стихийно, и места не закреплены за определенными владельцами авто, самозахват парковочного места — нарушение прав других жильцов", - подчеркивает Поздняков.

На такое поведение можно пожаловаться в управляющую компанию, администрацию района или ГИБДД. В любом случае важно собрать доказательства. Это могут быть фото- и видеоматериалы, показания свидетелей. Если многие соседи недовольны действиями на парковке, можно подготовить коллективную жалобу.
"Желательно, чтобы на фото или видео было понятно, что именно конкретный жилец несанкционированно устанавливает препятствия, портит покрытие, вступает в конфликты с соседями. Тогда проще доказать, что права других жильцов нарушаются", - советует эксперт.
Если нарушения будут действительно доказаны, виновному выпишут штраф. Его конкретный вид и размер будет зависеть от нарушения. Например, самозахват территории, которая принадлежит всем жильцам, обойдется в сумму, равную 1-1,5% от кадастровой стоимости участка (не менее 5 000 рублей в любом случае). А если кадастровая стоимость не определена, штраф будет фиксированным и составит от 5000 до 10 000 рублей (ст. 7.1 КоАП РФ).
Автоматическая коробка передач - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
Автоинструктор рассказал, как водители убивают "автомат" на парковке
7 мая, 16:54
 
АвтоЭксклюзивпарковкапарковка возле домаРоскачество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала