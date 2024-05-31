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Захват парковочного места во дворе: как сделать это по закону

Захват парковочного места во дворе: как сделать это по закону - 31.05.2024, ПРАЙМ

Захват парковочного места во дворе: как сделать это по закону

В крупных городах парковочных мест обычно не хватает, и некоторые автовладельцы стремятся "застолбить" место только для себя, без намерения делить его с... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T04:04+0300

2024-05-31T04:04+0300

2024-05-31T04:04+0300

авто

эксклюзив

парковка

парковка возле дома

роскачество

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МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. В крупных городах парковочных мест обычно не хватает, и некоторые автовладельцы стремятся "застолбить" место только для себя, без намерения делить его с соседями. Законно ли это, рассказал агентству "Прайм" директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.По его словам, все зависит от типа парковки во дворе. Дворы относятся к общедомовому имуществу, и пользоваться им могут все жильцы. На этой территории может быть организована и парковка для автомобилей. Порядок использования парковочных мест зависит от того, какое решение примут на общем собрании жильцов. Может быть несколько вариантов:Второй вариант встречается чаще, но не всегда устраивает жильцов. Появляются желающие занять место без конкурентов, и нередко владельцы автомобилей даже предпринимают определенные действия, чтобы обозначить свое "право" парковаться именно здесь: вешают цепочки, устанавливают бетонные тумбы, мебель, старые шины, выкладывают кирпичи, и так далее. Попытки других жильцов занять место могут приводить к скандалам и даже дракам."Однако такое поведение незаконно! Если парковка заполняется стихийно, и места не закреплены за определенными владельцами авто, самозахват парковочного места — нарушение прав других жильцов", - подчеркивает Поздняков.На такое поведение можно пожаловаться в управляющую компанию, администрацию района или ГИБДД. В любом случае важно собрать доказательства. Это могут быть фото- и видеоматериалы, показания свидетелей. Если многие соседи недовольны действиями на парковке, можно подготовить коллективную жалобу."Желательно, чтобы на фото или видео было понятно, что именно конкретный жилец несанкционированно устанавливает препятствия, портит покрытие, вступает в конфликты с соседями. Тогда проще доказать, что права других жильцов нарушаются", - советует эксперт.Если нарушения будут действительно доказаны, виновному выпишут штраф. Его конкретный вид и размер будет зависеть от нарушения. Например, самозахват территории, которая принадлежит всем жильцам, обойдется в сумму, равную 1-1,5% от кадастровой стоимости участка (не менее 5 000 рублей в любом случае). А если кадастровая стоимость не определена, штраф будет фиксированным и составит от 5000 до 10 000 рублей (ст. 7.1 КоАП РФ).

https://1prime.ru/20240507/avtoinstruktor-847981278.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, эксклюзив, парковка, парковка возле дома, роскачество