https://1prime.ru/20240531/postpred-848714590.html

Постпред Крыма заявил о последней черте, к которой в агрессии подошел Запад

Постпред Крыма заявил о последней черте, к которой в агрессии подошел Запад - 31.05.2024, ПРАЙМ

Постпред Крыма заявил о последней черте, к которой в агрессии подошел Запад

Западные страны в своих атаках на Россию перешли официально обозначенные в российской доктрине ядерного сдерживания красные линии и в своей агрессии подошли к... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T16:01+0300

2024-05-31T16:01+0300

2024-05-31T16:01+0300

спецоперация на украине

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. Западные страны в своих атаках на Россию перешли официально обозначенные в российской доктрине ядерного сдерживания красные линии и в своей агрессии подошли к последней черте, заявил РИА Новости постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.По его словам, один из главных элементов прямой войны НАТО, которую она ведет против России, – наведение ракет на российские стратегические объекты. "И это касается всей территории России, не только Новороссии и Крыма. Американские беспилотники постоянно барражируют недалеко от полуострова над Черным морем. Американские спутники, как пишут западные источники, также принимают активное участие в наведении западных ракет на важные военно-гражданские объекты России", - отметил Мурадов.Он подчеркнул, что таким образом Запад перешел красные линии, которые официально обозначены в российской доктрине ядерного сдерживания, и подошел к последней черте в агрессии против России."Многие эксперты оценивают такое развитие событий как переход на последнюю ступень эскалации, за которой последует ядерная катастрофа", - отметил постпред.Он добавил, что действия коллективного Запада создают для России в целом жизненную угрозу, поскольку атакам подвергаются в том числе и системы предупреждения о ракетном нападении. "Это само по себе является поводом для адекватного ответа странам НАТО", - сказал Мурадов.Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз снять запрет на применение ВСУ западного оружия для ударов по России.При этом Госдепартамент США вновь подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району Харькова. Глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.

https://1prime.ru/20240531/udary-848697813.html

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нато, крым, россия