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ЦБ хочет установить доптребования к раскрытию кредитных рейтингов
ЦБ хочет установить доптребования к раскрытию кредитных рейтингов - 31.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ хочет установить доптребования к раскрытию кредитных рейтингов
Банк России планирует установить дополнительные требования к раскрытию кредитных рейтингов, которые позволят обеспечить прозрачность рейтинговой деятельности в... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T17:36+0300
2024-05-31T17:36+0300
2024-05-31T17:36+0300
экономика
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Банк России планирует установить дополнительные требования к раскрытию кредитных рейтингов, которые позволят обеспечить прозрачность рейтинговой деятельности в стране, сообщил регулятор. "Банк России установит дополнительные требования к раскрытию кредитных рейтингов. Кредитным рейтинговым агентствам (КРА) теперь будет необходимо при раскрытии рейтингов также публиковать оценку самостоятельной кредитоспособности рейтингуемых лиц", - сказано в сообщении. Такое положение содержится в проекте указания Банка России, предложения по которому принимаются до 14 июня 2024 года. По задумке регулятора, КРА должны будут описывать количественные и качественные факторы, определяющие способность лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства, а также объяснять, как эти факторы влияют на кредитный рейтинг и прогноз по нему. ЦБ указывает, что документ приводит к единообразию практику раскрытия КРА информации о присвоении, продлении и снятии статуса "под наблюдением" кредитного рейтинга. Такой статус указывает на повышенную вероятность изменения рейтинга в ближайшее время. "Нововведения призваны открыть широкой аудитории доступ к более полным обоснованиям кредитных рейтингов и направлены на обеспечение прозрачности рейтинговой деятельности", - заключил ЦБ.
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банк россии, кредит, банки
Экономика, Банк России, кредит, Банки
ЦБ хочет установить доптребования к раскрытию кредитных рейтингов
ЦБ хочет установить дополнительные требования к раскрытию кредитных рейтингов в России
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Банк России планирует установить дополнительные требования к раскрытию кредитных рейтингов, которые позволят обеспечить прозрачность рейтинговой деятельности в стране, сообщил регулятор.
"Банк России установит дополнительные требования к раскрытию кредитных рейтингов. Кредитным рейтинговым агентствам (КРА) теперь будет необходимо при раскрытии рейтингов также публиковать оценку самостоятельной кредитоспособности рейтингуемых лиц", - сказано в сообщении.
Такое положение содержится в проекте указания Банка России, предложения по которому принимаются до 14 июня 2024 года.
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По задумке регулятора, КРА должны будут описывать количественные и качественные факторы, определяющие способность лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства, а также объяснять, как эти факторы влияют на кредитный рейтинг и прогноз по нему.
ЦБ указывает, что документ приводит к единообразию практику раскрытия КРА информации о присвоении, продлении и снятии статуса "под наблюдением" кредитного рейтинга. Такой статус указывает на повышенную вероятность изменения рейтинга в ближайшее время.
"Нововведения призваны открыть широкой аудитории доступ к более полным обоснованиям кредитных рейтингов и направлены на обеспечение прозрачности рейтинговой деятельности", - заключил ЦБ.