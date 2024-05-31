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Китай дал ответ на приглашение к участию в летней конференции по Украине - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Китай дал ответ на приглашение к участию в летней конференции по Украине
Китай дал ответ на приглашение к участию в летней конференции по Украине - 31.05.2024, ПРАЙМ
Китай дал ответ на приглашение к участию в летней конференции по Украине
Китай не планирует участвовать в саммите по Украине, который пройдет летом в Швейцарии, он уже сообщил об этом правительствам других стран. Об этом сообщает... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T06:31+0300
2024-05-31T06:31+0300
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китай
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Китай не планирует участвовать в саммите по Украине, который пройдет летом в Швейцарии, он уже сообщил об этом правительствам других стран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. "Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены", - сообщает агентство, ссылаясь на три источника. Так, как пишет издание, Китай отказался участвовать в саммите в связи с тем, что на нем не будет России.Ранее агентство Bloomberg писало, что Бразилия и Индия могут отправить младших чиновников на конференцию по Украине в Швейцарию, а Китай может ограничиться присутствием на мероприятия старшего госслужащего. Швейцария 15 и 16 июня по просьбе Владимира Зеленского проведет мирную конференцию по Украине. По мнению главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам. По его словам, мирный процесс по Украине без России не имеет смысла. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, добавил он.
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россия, китай, украина
РОССИЯ, КИТАЙ, УКРАИНА
06:31 31.05.2024
 
Китай дал ответ на приглашение к участию в летней конференции по Украине

Reuters: Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Китай не планирует участвовать в саммите по Украине, который пройдет летом в Швейцарии, он уже сообщил об этом правительствам других стран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.
"Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены", - сообщает агентство, ссылаясь на три источника.
Так, как пишет издание, Китай отказался участвовать в саммите в связи с тем, что на нем не будет России.
Флаги США
США примут участие в "саммите мира" в Швейцарии в июне, пишет СМИ
26 мая, 18:47
Ранее агентство Bloomberg писало, что Бразилия и Индия могут отправить младших чиновников на конференцию по Украине в Швейцарию, а Китай может ограничиться присутствием на мероприятия старшего госслужащего.
Швейцария 15 и 16 июня по просьбе Владимира Зеленского проведет мирную конференцию по Украине. По мнению главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, вновь подчеркнул, что Москва готова к переговорам. По его словам, мирный процесс по Украине без России не имеет смысла. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии, добавил он.
 
РОССИЯКИТАЙУКРАИНА
 
 
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