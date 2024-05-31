https://1prime.ru/20240531/spetsoperatsiya-848720870.html

Тысяча порезов. На Украине забили тревогу из-за тактики России в зоне СВО

Тысяча порезов. На Украине забили тревогу из-за тактики России в зоне СВО - 31.05.2024, ПРАЙМ

Тысяча порезов. На Украине забили тревогу из-за тактики России в зоне СВО

Россия, используя "тактику тысячи порезов", прорвет фронт, а Украина не успеет перебросить подразделения. Об этом заявил киевский политолог, директор... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T17:48+0300

2024-05-31T17:48+0300

2024-05-31T17:48+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия, используя "тактику тысячи порезов", прорвет фронт, а Украина не успеет перебросить подразделения. Об этом заявил киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью журналисту Александру Шелесту*.По словам эксперта, линия фронта расширяется, ВСУ не могут держать резервы по всей линии. "Если россияне будут еще тактикой тысячи порезов дальше играть, если они будут вторгаться батальонно-тактической группой, севернее, южнее, по другим направлениям, хватит ли у нас пожарных команд, чтобы заткнуть все дыры?", - задался вопросом Бортник.Он добавил, что украинские Вооруженные силы могут растянуть части, однако такая линия обороны "сразу порвется".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://1prime.ru/20240531/ukraina-848713220.html

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россия, всу