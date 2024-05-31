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Тысяча порезов. На Украине забили тревогу из-за тактики России в зоне СВО - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Тысяча порезов. На Украине забили тревогу из-за тактики России в зоне СВО
Тысяча порезов. На Украине забили тревогу из-за тактики России в зоне СВО - 31.05.2024, ПРАЙМ
Тысяча порезов. На Украине забили тревогу из-за тактики России в зоне СВО
Россия, используя "тактику тысячи порезов", прорвет фронт, а Украина не успеет перебросить подразделения. Об этом заявил киевский политолог, директор... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T17:48+0300
2024-05-31T17:48+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия, используя "тактику тысячи порезов", прорвет фронт, а Украина не успеет перебросить подразделения. Об этом заявил киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью журналисту Александру Шелесту*.По словам эксперта, линия фронта расширяется, ВСУ не могут держать резервы по всей линии. "Если россияне будут еще тактикой тысячи порезов дальше играть, если они будут вторгаться батальонно-тактической группой, севернее, южнее, по другим направлениям, хватит ли у нас пожарных команд, чтобы заткнуть все дыры?", - задался вопросом Бортник.Он добавил, что украинские Вооруженные силы могут растянуть части, однако такая линия обороны "сразу порвется".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
17:48 31.05.2024
 
Тысяча порезов. На Украине забили тревогу из-за тактики России в зоне СВО

Бортник: Россия может прорвать фронт там, где ВСУ не смогут ответить

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия, используя "тактику тысячи порезов", прорвет фронт, а Украина не успеет перебросить подразделения. Об этом заявил киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью журналисту Александру Шелесту*.
По словам эксперта, линия фронта расширяется, ВСУ не могут держать резервы по всей линии.
"Если россияне будут еще тактикой тысячи порезов дальше играть, если они будут вторгаться батальонно-тактической группой, севернее, южнее, по другим направлениям, хватит ли у нас пожарных команд, чтобы заткнуть все дыры?", - задался вопросом Бортник.
Он добавил, что украинские Вооруженные силы могут растянуть части, однако такая линия обороны "сразу порвется".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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