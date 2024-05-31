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NYT: Киев может начать бить по России оружием США уже через несколько дней - 31.05.2024, ПРАЙМ
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NYT: Киев может начать бить по России оружием США уже через несколько дней
NYT: Киев может начать бить по России оружием США уже через несколько дней - 31.05.2024, ПРАЙМ
NYT: Киев может начать бить по России оружием США уже через несколько дней
Первые удары американским оружием со стороны Украины по России могут начаться уже через несколько часов или дней, сообщает издание New York Times со ссылкой на... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T13:06+0300
2024-05-31T13:26+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Первые удары американским оружием со стороны Украины по России могут начаться уже через несколько часов или дней, сообщает издание New York Times со ссылкой на чиновников США."Американские чиновники сейчас говорят, что ожидают, что первые контратаки с применением американского оружия начнутся, как ожидается, в течение нескольких часов или дней", — сказано в публикации.31 мая представитель Госдепа США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
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россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
13:06 31.05.2024 (обновлено: 13:26 31.05.2024)
 
NYT: Киев может начать бить по России оружием США уже через несколько дней

NYT: Киев может начать бить по РФ оружием США уже через несколько часов или дней

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Первые удары американским оружием со стороны Украины по России могут начаться уже через несколько часов или дней, сообщает издание New York Times со ссылкой на чиновников США.
"Американские чиновники сейчас говорят, что ожидают, что первые контратаки с применением американского оружия начнутся, как ожидается, в течение нескольких часов или дней", — сказано в публикации.
31 мая представитель Госдепа США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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