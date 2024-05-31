https://1prime.ru/20240531/ssha-848706065.html

NYT: Киев может начать бить по России оружием США уже через несколько дней

NYT: Киев может начать бить по России оружием США уже через несколько дней - 31.05.2024, ПРАЙМ

NYT: Киев может начать бить по России оружием США уже через несколько дней

Первые удары американским оружием со стороны Украины по России могут начаться уже через несколько часов или дней, сообщает издание New York Times со ссылкой на... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T13:06+0300

2024-05-31T13:06+0300

2024-05-31T13:26+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Первые удары американским оружием со стороны Украины по России могут начаться уже через несколько часов или дней, сообщает издание New York Times со ссылкой на чиновников США."Американские чиновники сейчас говорят, что ожидают, что первые контратаки с применением американского оружия начнутся, как ожидается, в течение нескольких часов или дней", — сказано в публикации.31 мая представитель Госдепа США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.

https://1prime.ru/20240531/zakharova-848704592.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша