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Байден раскритиковал претензии к судебному процессу над Трампом - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Байден раскритиковал претензии к судебному процессу над Трампом
Байден раскритиковал претензии к судебному процессу над Трампом - 31.05.2024, ПРАЙМ
Байден раскритиковал претензии к судебному процессу над Трампом
Президент США Джо Байден назвал безответственными претензии к судебному процессу над Дональдом Трампом по делу о фальсификации деловых бумаг. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T21:14+0300
2024-05-31T21:14+0300
политика
сша
суд
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 31 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден назвал безответственными претензии к судебному процессу над Дональдом Трампом по делу о фальсификации деловых бумаг."Это безрассудно, это опасно, безответственно с чьей-либо стороны говорить, что это было подстроено только потому, что им не нравится вердикт", — сказал Байден в ходе выступления в Белом доме.Он отметил, что Трампу предоставлена возможность обжаловать решение суда.Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт в отношении Трампа по делу о фальсификации документов. Приговор будет оглашен 11 июля и не лишает Трампа права участвовать в выборах президента. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. Национальный съезд республиканцев, на котором его выдвинут кандидатом, состоится в середине июля.
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сша, суд, джо байден, дональд трамп
Политика, США, суд, Джо Байден, Дональд Трамп
21:14 31.05.2024
 
Байден раскритиковал претензии к судебному процессу над Трампом

Байден назвал претензии к судебному процессу над Трампом безответственными

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 31 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден назвал безответственными претензии к судебному процессу над Дональдом Трампом по делу о фальсификации деловых бумаг.
"Это безрассудно, это опасно, безответственно с чьей-либо стороны говорить, что это было подстроено только потому, что им не нравится вердикт", — сказал Байден в ходе выступления в Белом доме.
Он отметил, что Трампу предоставлена возможность обжаловать решение суда.
Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт в отношении Трампа по делу о фальсификации документов. Приговор будет оглашен 11 июля и не лишает Трампа права участвовать в выборах президента. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. Национальный съезд республиканцев, на котором его выдвинут кандидатом, состоится в середине июля.
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ПолитикаСШАсудДжо БайденДональд Трамп
 
 
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