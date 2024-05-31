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"Пустые консервные банки". Американские танки терпят неудачу на Украине - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240531/tanki-848695032.html
"Пустые консервные банки". Американские танки терпят неудачу на Украине
"Пустые консервные банки". Американские танки терпят неудачу на Украине - 31.05.2024, ПРАЙМ
"Пустые консервные банки". Американские танки терпят неудачу на Украине
Хваленые танки Abrams оказались хуже, чем их рекламировали, пишет британское издание The Telegraph. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T09:41+0300
2024-05-31T09:41+0300
спецоперация на украине
оружие
всу
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Хваленые танки Abrams оказались хуже, чем их рекламировали, пишет британское издание The Telegraph.Военные говорят, что их брони недостаточно для защиты экипажа от ударов, а сами танки становятся легкой мишенью для российских беспилотников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Американские танки Abrams терпят неудачу на поле боя на Украине. Россияне назвали их "пустыми консервными банками", — говорится в публикации.ВСУ жаловалась, что ее старые танки советских времен застревают в грязи, не стреляют и постоянно выходят из строя. Однако более совершенные американские модели, по-видимому, на практике работают немногим лучше, отмечает автор.Как говорят украинские экипажи, основная проблема заключается в том, что Abrams созданы для продвижения с помощью авиации и артиллерии, которых Украине не хватает.Россия, тем временем, продолжает активно использовать в своих атаках беспилотники, от которых Abrams изо всех сил пытается защититься. БПЛА могут быстро обнаруживать танки и "охотиться" за ними, говорится в статье.В связи с этим ВСУ были вынуждены незаметно отвести часть танков Abrams с линии фронта, чтобы избежать угрозы со стороны беспилотников.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина
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оружие, всу, украина, сша, abrams
Спецоперация на Украине, оружие, ВСУ, УКРАИНА, США, Abrams
09:41 31.05.2024
 
"Пустые консервные банки". Американские танки терпят неудачу на Украине

The Telegraph: танки Abrams оказались бесполезны на Украине

© Фото : Public Domain/Spc. Christian CarrilloТанк M1A1 Abrams
Танк M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : Public Domain/Spc. Christian Carrillo
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Хваленые танки Abrams оказались хуже, чем их рекламировали, пишет британское издание The Telegraph.
Военные говорят, что их брони недостаточно для защиты экипажа от ударов, а сами танки становятся легкой мишенью для российских беспилотников.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Американские танки Abrams терпят неудачу на поле боя на Украине. Россияне назвали их "пустыми консервными банками", — говорится в публикации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
"Их миллионы". В ВСУ пожаловались на мощное российское оружие
Вчера, 16:22
ВСУ жаловалась, что ее старые танки советских времен застревают в грязи, не стреляют и постоянно выходят из строя. Однако более совершенные американские модели, по-видимому, на практике работают немногим лучше, отмечает автор.
Как говорят украинские экипажи, основная проблема заключается в том, что Abrams созданы для продвижения с помощью авиации и артиллерии, которых Украине не хватает.
Россия, тем временем, продолжает активно использовать в своих атаках беспилотники, от которых Abrams изо всех сил пытается защититься. БПЛА могут быстро обнаруживать танки и "охотиться" за ними, говорится в статье.
В связи с этим ВСУ были вынуждены незаметно отвести часть танков Abrams с линии фронта, чтобы избежать угрозы со стороны беспилотников.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеоружиеВСУУКРАИНАСШАAbrams
 
 
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