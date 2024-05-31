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"Пустые консервные банки". Американские танки терпят неудачу на Украине

"Пустые консервные банки". Американские танки терпят неудачу на Украине - 31.05.2024, ПРАЙМ

"Пустые консервные банки". Американские танки терпят неудачу на Украине

Хваленые танки Abrams оказались хуже, чем их рекламировали, пишет британское издание The Telegraph. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T09:41+0300

2024-05-31T09:41+0300

2024-05-31T09:41+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Хваленые танки Abrams оказались хуже, чем их рекламировали, пишет британское издание The Telegraph.Военные говорят, что их брони недостаточно для защиты экипажа от ударов, а сами танки становятся легкой мишенью для российских беспилотников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Американские танки Abrams терпят неудачу на поле боя на Украине. Россияне назвали их "пустыми консервными банками", — говорится в публикации.ВСУ жаловалась, что ее старые танки советских времен застревают в грязи, не стреляют и постоянно выходят из строя. Однако более совершенные американские модели, по-видимому, на практике работают немногим лучше, отмечает автор.Как говорят украинские экипажи, основная проблема заключается в том, что Abrams созданы для продвижения с помощью авиации и артиллерии, которых Украине не хватает.Россия, тем временем, продолжает активно использовать в своих атаках беспилотники, от которых Abrams изо всех сил пытается защититься. БПЛА могут быстро обнаруживать танки и "охотиться" за ними, говорится в статье.В связи с этим ВСУ были вынуждены незаметно отвести часть танков Abrams с линии фронта, чтобы избежать угрозы со стороны беспилотников.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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оружие, всу, украина, сша, abrams