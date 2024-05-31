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Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
Великобритания никогда не ограничивала Киев в использовании поставленного оружия, в том числе и ракет Storm Shadow, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T10:43+0300
2024-05-31T10:43+0300
2024-05-31T11:05+0300
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая - ПРАЙМ. Великобритания никогда не ограничивала Киев в использовании поставленного оружия, в том числе и ракет Storm Shadow, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг."Некоторые союзники никогда и не вводили никаких ограничений на поставки, которые они делали Украине... Это не новое развитие, союзники с тех пор, как началась война в 2022 году, соглашались на использование их оружия по законным целям… Например, Великобритания долгое время поставляла крылатые ракеты Storm Shadow без всяких ограничений (на использование – ред.)", — отметил генсек альянса.По словам Столтенберга, эта идея звучит не в первый раз, так как союзники соглашались использовать свою военную технику для законных целей, начиная с начала конфликта в 2014 году.Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы в районах, угрожающих Харьковской области, но запретил применение определенных видов дальнобойного оружия.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, Йенс Столтенберг, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
Столтенберг: Британия "никогда не ограничивала" Киев в применении Storm Shadow
БРЮССЕЛЬ, 31 мая - ПРАЙМ. Великобритания никогда не ограничивала Киев в использовании поставленного оружия, в том числе и ракет Storm Shadow, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Некоторые союзники никогда и не вводили никаких ограничений на поставки, которые они делали Украине... Это не новое развитие, союзники с тех пор, как началась война в 2022 году, соглашались на использование их оружия по законным целям… Например, Великобритания долгое время поставляла крылатые ракеты Storm Shadow без всяких ограничений (на использование – ред.)", — отметил генсек альянса.
По словам Столтенберга, эта идея звучит не в первый раз, так как союзники соглашались использовать свою военную технику для законных целей, начиная с начала конфликта в 2014 году.
Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы в районах, угрожающих Харьковской области, но запретил применение определенных видов дальнобойного оружия.
Украина проиграла. НАТО выкинула на стол последний козырь