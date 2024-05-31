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Американский экс-чиновник назвал причину передачи ВСУ дальнобойных ракет - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240531/ukraina-848690974.html
Американский экс-чиновник назвал причину передачи ВСУ дальнобойных ракет
Американский экс-чиновник назвал причину передачи ВСУ дальнобойных ракет - 31.05.2024, ПРАЙМ
Американский экс-чиновник назвал причину передачи ВСУ дальнобойных ракет
Поставка американских дальнобойных ракет Украине с самого начала была нацелена на нанесение ударов вглубь России. Такое мнение высказал экс-помощник главы... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T05:58+0300
2024-05-31T05:58+0300
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Поставка американских дальнобойных ракет Украине с самого начала была нацелена на нанесение ударов вглубь России. Такое мнение высказал экс-помощник главы Минфина США Крейг Робертс. Таким образом бывший чиновник прокомментировал данные о том, что глава Белого дома Джо Байден дал Киеву "отмашку" атаковать объекты на территории России с помощью американского оружия. Тем не менее, американский лидер оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения"Нет никакой причины для поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Украине, кроме той, чтобы ударять по удаленным целям. Если нет намерения использовать их по назначению, зачем передавать?" - сообщил Робертс. Он также заметил, что если уркианский кризис не разрешится в ближайшее время, он может привести от отправке сил НАТО на запад Украины и попытками включить западную часть страны в альянс с последующим размещением там ядерного оружия. Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
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россия, украина, сша, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ВСУ
05:58 31.05.2024
 
Американский экс-чиновник назвал причину передачи ВСУ дальнобойных ракет

Экс-чиновник США Робертс: изначальной целью передачи ракет ВСУ были удары по РФ

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Поставка американских дальнобойных ракет Украине с самого начала была нацелена на нанесение ударов вглубь России. Такое мнение высказал экс-помощник главы Минфина США Крейг Робертс.
Таким образом бывший чиновник прокомментировал данные о том, что глава Белого дома Джо Байден дал Киеву "отмашку" атаковать объекты на территории России с помощью американского оружия. Тем не менее, американский лидер оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения
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В Киеве заявили, что использовали разрешение Лондона бить ракетами по РФ
29 мая, 10:19
"Нет никакой причины для поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Украине, кроме той, чтобы ударять по удаленным целям. Если нет намерения использовать их по назначению, зачем передавать?" - сообщил Робертс.
Он также заметил, что если уркианский кризис не разрешится в ближайшее время, он может привести от отправке сил НАТО на запад Украины и попытками включить западную часть страны в альянс с последующим размещением там ядерного оружия.
Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАВСУ
 
 
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