https://1prime.ru/20240531/ukraina-848690974.html

Американский экс-чиновник назвал причину передачи ВСУ дальнобойных ракет

Американский экс-чиновник назвал причину передачи ВСУ дальнобойных ракет - 31.05.2024, ПРАЙМ

Американский экс-чиновник назвал причину передачи ВСУ дальнобойных ракет

Поставка американских дальнобойных ракет Украине с самого начала была нацелена на нанесение ударов вглубь России. Такое мнение высказал экс-помощник главы... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T05:58+0300

2024-05-31T05:58+0300

2024-05-31T05:58+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сша

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Поставка американских дальнобойных ракет Украине с самого начала была нацелена на нанесение ударов вглубь России. Такое мнение высказал экс-помощник главы Минфина США Крейг Робертс. Таким образом бывший чиновник прокомментировал данные о том, что глава Белого дома Джо Байден дал Киеву "отмашку" атаковать объекты на территории России с помощью американского оружия. Тем не менее, американский лидер оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения"Нет никакой причины для поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Украине, кроме той, чтобы ударять по удаленным целям. Если нет намерения использовать их по назначению, зачем передавать?" - сообщил Робертс. Он также заметил, что если уркианский кризис не разрешится в ближайшее время, он может привести от отправке сил НАТО на запад Украины и попытками включить западную часть страны в альянс с последующим размещением там ядерного оружия. Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".

https://1prime.ru/20240529/rakety-848631581.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, всу