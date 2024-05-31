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Американский экс-чиновник назвал причину передачи ВСУ дальнобойных ракет
Американский экс-чиновник назвал причину передачи ВСУ дальнобойных ракет - 31.05.2024, ПРАЙМ
Американский экс-чиновник назвал причину передачи ВСУ дальнобойных ракет
Поставка американских дальнобойных ракет Украине с самого начала была нацелена на нанесение ударов вглубь России. Такое мнение высказал экс-помощник главы... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T05:58+0300
2024-05-31T05:58+0300
2024-05-31T05:58+0300
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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Поставка американских дальнобойных ракет Украине с самого начала была нацелена на нанесение ударов вглубь России. Такое мнение высказал экс-помощник главы Минфина США Крейг Робертс. Таким образом бывший чиновник прокомментировал данные о том, что глава Белого дома Джо Байден дал Киеву "отмашку" атаковать объекты на территории России с помощью американского оружия. Тем не менее, американский лидер оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения"Нет никакой причины для поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Украине, кроме той, чтобы ударять по удаленным целям. Если нет намерения использовать их по назначению, зачем передавать?" - сообщил Робертс. Он также заметил, что если уркианский кризис не разрешится в ближайшее время, он может привести от отправке сил НАТО на запад Украины и попытками включить западную часть страны в альянс с последующим размещением там ядерного оружия. Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ВСУ
Американский экс-чиновник назвал причину передачи ВСУ дальнобойных ракет
Экс-чиновник США Робертс: изначальной целью передачи ракет ВСУ были удары по РФ
ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Поставка американских дальнобойных ракет Украине с самого начала была нацелена на нанесение ударов вглубь России. Такое мнение высказал экс-помощник главы Минфина США Крейг Робертс.
Таким образом бывший чиновник прокомментировал данные о том, что глава Белого дома Джо Байден дал Киеву "отмашку" атаковать объекты на территории России с помощью американского оружия. Тем не менее, американский лидер оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения
В Киеве заявили, что использовали разрешение Лондона бить ракетами по РФ
"Нет никакой причины для поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Украине, кроме той, чтобы ударять по удаленным целям. Если нет намерения использовать их по назначению, зачем передавать?" - сообщил Робертс.
Он также заметил, что если уркианский кризис не разрешится в ближайшее время, он может привести от отправке сил НАТО на запад Украины и попытками включить западную часть страны в альянс с последующим размещением там ядерного оружия.
Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".