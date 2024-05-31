https://1prime.ru/20240531/ukraina-848693956.html

Норвегия передумала. Украинцы призывного возраста могут собирать чемоданы

Норвегия передумала. Украинцы призывного возраста могут собирать чемоданы - 31.05.2024, ПРАЙМ

Норвегия передумала. Украинцы призывного возраста могут собирать чемоданы

Украинские беженцы стали серьезным бременем для Норвегии, Осло примет соответствующие меры, вплоть до отправки мужчин призывного возраста на родину. Об этом... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T09:11+0300

2024-05-31T09:11+0300

2024-05-31T09:11+0300

спецоперация на украине

норвегия

украина

мобилизация на украине

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Украинские беженцы стали серьезным бременем для Норвегии, Осло примет соответствующие меры, вплоть до отправки мужчин призывного возраста на родину. Об этом сообщает издание NRK.По данным издания, с марта 2022 года заявки на "коллективную защиту" подали свыше 77 тысяч украинцев. Отмечается, что такая защита предполагает предоставление вида на жительство без оценки индивидуальной потребности в защите.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас, как пишет NRK, власти Норвегии перешли к рассмотрению каждого заявления в индивидуальном порядке, а также приняли ряд мер, чтобы сделать приток беженцев с Украины более управляемым.Издание добавляет, что 370 заявлений, находящихся на рассмотрении, подали мужчины от 18 до 60 лет. “Призыв на воинскую службу и исполнение воинских обязанностей сами по себе не являются основанием для предоставления убежища в Норвегии. Однако это должно учитываться особо в каждом конкретном случае”, - отметил Минюст страны.Как подчеркивает NRK, Осло планирует и дальше ужесточать правила предоставления украинцам убежища.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240531/ukraina-848690974.html

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норвегия, украина, мобилизация на украине