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Норвегия передумала. Украинцы призывного возраста могут собирать чемоданы - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Норвегия передумала. Украинцы призывного возраста могут собирать чемоданы
Норвегия передумала. Украинцы призывного возраста могут собирать чемоданы - 31.05.2024, ПРАЙМ
Норвегия передумала. Украинцы призывного возраста могут собирать чемоданы
Украинские беженцы стали серьезным бременем для Норвегии, Осло примет соответствующие меры, вплоть до отправки мужчин призывного возраста на родину. Об этом... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T09:11+0300
2024-05-31T09:11+0300
спецоперация на украине
норвегия
украина
мобилизация на украине
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Украинские беженцы стали серьезным бременем для Норвегии, Осло примет соответствующие меры, вплоть до отправки мужчин призывного возраста на родину. Об этом сообщает издание NRK.По данным издания, с марта 2022 года заявки на "коллективную защиту" подали свыше 77 тысяч украинцев. Отмечается, что такая защита предполагает предоставление вида на жительство без оценки индивидуальной потребности в защите.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас, как пишет NRK, власти Норвегии перешли к рассмотрению каждого заявления в индивидуальном порядке, а также приняли ряд мер, чтобы сделать приток беженцев с Украины более управляемым.Издание добавляет, что 370 заявлений, находящихся на рассмотрении, подали мужчины от 18 до 60 лет. “Призыв на воинскую службу и исполнение воинских обязанностей сами по себе не являются основанием для предоставления убежища в Норвегии. Однако это должно учитываться особо в каждом конкретном случае”, - отметил Минюст страны.Как подчеркивает NRK, Осло планирует и дальше ужесточать правила предоставления украинцам убежища.Полный текст читайте на ИноСМИ
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норвегия, украина, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, мобилизация на Украине
09:11 31.05.2024
 
Норвегия передумала. Украинцы призывного возраста могут собирать чемоданы

NRK: власти Норвегии ужесточили правила пребывания в стране для украинцев

© Unspash/Bit CloudФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unspash/Bit Cloud
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Украинские беженцы стали серьезным бременем для Норвегии, Осло примет соответствующие меры, вплоть до отправки мужчин призывного возраста на родину. Об этом сообщает издание NRK.
По данным издания, с марта 2022 года заявки на "коллективную защиту" подали свыше 77 тысяч украинцев. Отмечается, что такая защита предполагает предоставление вида на жительство без оценки индивидуальной потребности в защите.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Сейчас, как пишет NRK, власти Норвегии перешли к рассмотрению каждого заявления в индивидуальном порядке, а также приняли ряд мер, чтобы сделать приток беженцев с Украины более управляемым.
Издание добавляет, что 370 заявлений, находящихся на рассмотрении, подали мужчины от 18 до 60 лет.
“Призыв на воинскую службу и исполнение воинских обязанностей сами по себе не являются основанием для предоставления убежища в Норвегии. Однако это должно учитываться особо в каждом конкретном случае”, - отметил Минюст страны.
Как подчеркивает NRK, Осло планирует и дальше ужесточать правила предоставления украинцам убежища.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
Американский экс-чиновник назвал причину передачи ВСУ дальнобойных ракет
05:58
 
Спецоперация на УкраинеНОРВЕГИЯУКРАИНАмобилизация на Украине
 
 
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