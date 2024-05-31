https://1prime.ru/20240531/ukraina-848694112.html

Украина проиграла. НАТО выкинула на стол последний козырь

Украина проиграла. НАТО выкинула на стол последний козырь - 31.05.2024, ПРАЙМ

Украина проиграла. НАТО выкинула на стол последний козырь

НАТО придется смириться с провалом Киева, однако она решила воспользоваться последним козырем — разрешением наносить удары по России, пишет турецкое издание... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T09:11+0300

2024-05-31T09:11+0300

2024-05-31T09:42+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. НАТО придется смириться с провалом Киева, однако она решила воспользоваться последним козырем — разрешением наносить удары по России, пишет турецкое издание Cumhuriyet."Приходится признать, что Украина проиграла войну. Поэтому мы больше не можем говорить Украине, чтобы она не запускала ракеты в сторону России", — сказал представитель Великобритании, подписавший декларацию НАТО о запрете ввода новых ограничений на использование западных вооружений в отношении целей в России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИстинная цель НАТО заключается в увеличении военной помощи Украине и использовании украинскими Вооруженными силами западного оружия против России. Несколько причин могут объяснить такое стремление альянса, отмечает автор материала.Во-первых, стратегия США и Великобритании требует затяжных боевых действий, которые должны продолжаться до ноябрьских выборов, чтобы предотвратить победу Трампа.Во-вторых, это связано с "мирным саммитом" в Швейцарии, нацеленным на укрепление западного блока и поддержку Украины. Наконец, это позволит избежать трещин внутри Североатлантического альянса, который испытывает проблемы с дисциплиной и поддержкой санкций против России, заметили в издании.В связи с этим, Турции необходимо пересмотреть свои отношения с НАТО на ситуации, когда западная карта вооружений повышает риск противостояния с Россией, заключил автор статьи.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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