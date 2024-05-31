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"Тушить пожар огнеметом". Орбан высмеял планы НАТО по миру на Украине
"Тушить пожар огнеметом". Орбан высмеял планы НАТО по миру на Украине - 31.05.2024, ПРАЙМ
"Тушить пожар огнеметом". Орбан высмеял планы НАТО по миру на Украине
Расширение координационной миссии НАТО на территории Украины, чтобы разрешить конфликт, так же абсурдно, как тушение пожара огнеметом. Такое мнение выразил в... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:35+0300
2024-05-31T11:35+0300
2024-05-31T11:53+0300
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БУДАПЕШТ, 31 мая - ПРАЙМ. Расширение координационной миссии НАТО на территории Украины, чтобы разрешить конфликт, так же абсурдно, как тушение пожара огнеметом. Такое мнение выразил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."НАТО - это оборонительный альянс, который создавался не для организации миссий, как на Украине, которыми НАТО ввязывается в вооруженный конфликт за пределами своей территории, и мы таким образом создаем угрозу мировой войны. Это абсурд... такой же, как если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом", - возмутился он.Орбан подчеркивал, что на данный момент юристы работают над тем, чтобы Венгрия могла не участвовать в деятельности Североатлантического блока за пределами его территории, но при этот оставаться его членом.НАТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО будет координировать военную помощь Украине. по его словам, увеличении роли альянса позволит "минимизировать допущенные ранее промахи и задержки в поставках".
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венгрия, нато, украина, виктор орбан, мирные переговоры
ВЕНГРИЯ, НАТО, УКРАИНА, Спецоперация на Украине, Виктор Орбан, мирные переговоры
"Тушить пожар огнеметом". Орбан высмеял планы НАТО по миру на Украине
Орбан: чем более дальнобойное оружие дает Киеву, тем дальше пойдет армия России
БУДАПЕШТ, 31 мая - ПРАЙМ. Расширение координационной миссии НАТО на территории Украины, чтобы разрешить конфликт, так же абсурдно, как тушение пожара огнеметом. Такое мнение выразил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"НАТО - это оборонительный альянс, который создавался не для организации миссий, как на Украине, которыми НАТО ввязывается в вооруженный конфликт за пределами своей территории, и мы таким образом создаем угрозу мировой войны. Это абсурд... такой же, как если бы пожарный решил, что пожар можно потушить огнеметом", - возмутился он.
Орбан подчеркивал, что на данный момент юристы работают над тем, чтобы Венгрия могла не участвовать в деятельности Североатлантического блока за пределами его территории, но при этот оставаться его членом.
НАТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, Соединённые Штаты Америки и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО будет координировать военную помощь Украине. по его словам, увеличении роли альянса позволит "минимизировать допущенные ранее промахи и задержки в поставках".
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