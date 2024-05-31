https://1prime.ru/20240531/ukraina-848723692.html

WSJ рассказала, каким оружием США разрешат ВСУ бить по целям в России

WSJ рассказала, каким оружием США разрешат ВСУ бить по целям в России - 31.05.2024, ПРАЙМ

WSJ рассказала, каким оружием США разрешат ВСУ бить по целям в России

США позволят использовать HIMARS для ударов по российским военным объектам, которые используются для наступления в Харьковской области, пишет The Wall Street... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T19:07+0300

2024-05-31T19:07+0300

2024-05-31T19:07+0300

спецоперация на украине

сша

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/40/842944099_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_af9f98ac91d908dbe7404028751a997f.jpg

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. США позволят использовать HIMARS для ударов по российским военным объектам, которые используются для наступления в Харьковской области, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.Несмотря на разрешение использовать ракеты малой дальности HIMARS, Киев по-прежнему не может использовать дальнобойные ракеты ATACMS для атаки по территории РФ.Издание отмечает, что по мнению администрации Байдена, это позволит Киеву приостановить наступление ВС РФ и отдалит перерастание конфликта в прямое столкновение США и России.Среди оружия, которое Вашингтон разрешит ВСУ использовать против России близ Харьковской области, — управляемые реактивные снаряды GMLRS, HIMARS и артиллерия, пишет WSJ.Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия разрешает Украине использовать поставленное ей оружие для нанесения ударов по позициям ВС России в Харьковской области.

https://1prime.ru/20240531/germaniya-848704889.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, всу