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WSJ рассказала, каким оружием США разрешат ВСУ бить по целям в России
WSJ рассказала, каким оружием США разрешат ВСУ бить по целям в России - 31.05.2024, ПРАЙМ
WSJ рассказала, каким оружием США разрешат ВСУ бить по целям в России
США позволят использовать HIMARS для ударов по российским военным объектам, которые используются для наступления в Харьковской области, пишет The Wall Street... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T19:07+0300
2024-05-31T19:07+0300
2024-05-31T19:07+0300
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. США позволят использовать HIMARS для ударов по российским военным объектам, которые используются для наступления в Харьковской области, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.Несмотря на разрешение использовать ракеты малой дальности HIMARS, Киев по-прежнему не может использовать дальнобойные ракеты ATACMS для атаки по территории РФ.Издание отмечает, что по мнению администрации Байдена, это позволит Киеву приостановить наступление ВС РФ и отдалит перерастание конфликта в прямое столкновение США и России.Среди оружия, которое Вашингтон разрешит ВСУ использовать против России близ Харьковской области, — управляемые реактивные снаряды GMLRS, HIMARS и артиллерия, пишет WSJ.Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия разрешает Украине использовать поставленное ей оружие для нанесения ударов по позициям ВС России в Харьковской области.
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сша, украина, всу
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, ВСУ
WSJ рассказала, каким оружием США разрешат ВСУ бить по целям в России
WSJ: США разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ.
США позволят использовать HIMARS для ударов по российским военным объектам, которые используются для наступления в Харьковской области, пишет The Wall Street Journal
со ссылкой на американских чиновников.
Несмотря на разрешение использовать ракеты малой дальности HIMARS, Киев по-прежнему не может использовать дальнобойные ракеты ATACMS для атаки по территории РФ.
Издание отмечает, что по мнению администрации Байдена, это позволит Киеву приостановить наступление ВС РФ и отдалит перерастание конфликта в прямое столкновение США и России.
Среди оружия, которое Вашингтон разрешит ВСУ использовать против России близ Харьковской области, — управляемые реактивные снаряды GMLRS, HIMARS и артиллерия, пишет WSJ.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия разрешает Украине использовать поставленное ей оружие для нанесения ударов по позициям ВС России в Харьковской области.
ФРГ разрешила применять немецкое оружие по ВС РФ в Харьковской области