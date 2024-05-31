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Группа французских инструкторов уже в пути на Украину, заявили в Раде - 31.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240531/ukraina-848725143.html
Группа французских инструкторов уже в пути на Украину, заявили в Раде
Группа французских инструкторов уже в пути на Украину, заявили в Раде - 31.05.2024, ПРАЙМ
Группа французских инструкторов уже в пути на Украину, заявили в Раде
Первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину, заявил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T20:04+0300
2024-05-31T20:04+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину, заявил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. "Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину", — написал он в своем Telegram-канале. Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". Как сообщила накануне газета Монд, президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной обсуждения Парижем и Лондоном возможной отправки военных на Украину. В Кремле также отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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украина, франция, военные
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, военные
20:04 31.05.2024
 
Группа французских инструкторов уже в пути на Украину, заявили в Раде

Гончаренко: первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину, заявил в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих".
Как сообщила накануне газета Монд, президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной обсуждения Парижем и Лондоном возможной отправки военных на Украину. В Кремле также отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФРАНЦИЯвоенные
 
 
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