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"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России - 31.05.2024, ПРАЙМ
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"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России - 31.05.2024, ПРАЙМ
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России
Западу необходимо предупредить Украину о недопустимости эскалации конфликта ударами по территории РФ, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T23:38+0300
2024-05-31T23:38+0300
спецоперация на украине
украина
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атака
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Западу необходимо предупредить Украину о недопустимости эскалации конфликта ударами по территории РФ, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt."Мы не должны допускать сценария эскалации. Это не имеет ничего общего с тем, что украинцам, естественно, приходится обороняться там, где находится фронт", — отметил он.По его словам, украинские удары по территории РФ могут вынудить Москву на решительный отпор, включая использование ядерного оружия."Речь идет о раскручивании спирали эскалации, и мы должны дать четкое предупреждение Киеву, что этого не должно происходить", — предположил Рихтер.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, он назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
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украина, германия, оружие, атака
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ОРУЖИЕ, АТАКА
23:38 31.05.2024
 
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России

Немецкий полковник Рихтер: нельзя позволить Украине эскалировать конфликт

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Западу необходимо предупредить Украину о недопустимости эскалации конфликта ударами по территории РФ, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt.
"Мы не должны допускать сценария эскалации. Это не имеет ничего общего с тем, что украинцам, естественно, приходится обороняться там, где находится фронт", — отметил он.
По его словам, украинские удары по территории РФ могут вынудить Москву на решительный отпор, включая использование ядерного оружия.
"Речь идет о раскручивании спирали эскалации, и мы должны дать четкое предупреждение Киеву, что этого не должно происходить", — предположил Рихтер.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, он назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАГЕРМАНИЯОРУЖИЕАТАКА
 
 
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