https://1prime.ru/20240531/ukraina-848726509.html
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России - 31.05.2024, ПРАЙМ
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России
Западу необходимо предупредить Украину о недопустимости эскалации конфликта ударами по территории РФ, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T23:38+0300
2024-05-31T23:38+0300
2024-05-31T23:38+0300
спецоперация на украине
украина
германия
оружие
атака
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Западу необходимо предупредить Украину о недопустимости эскалации конфликта ударами по территории РФ, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt."Мы не должны допускать сценария эскалации. Это не имеет ничего общего с тем, что украинцам, естественно, приходится обороняться там, где находится фронт", — отметил он.По его словам, украинские удары по территории РФ могут вынудить Москву на решительный отпор, включая использование ядерного оружия."Речь идет о раскручивании спирали эскалации, и мы должны дать четкое предупреждение Киеву, что этого не должно происходить", — предположил Рихтер.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, он назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
https://1prime.ru/20240530/yadernoe-oruzhie-848689063.html
украина
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, германия, оружие, атака
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ОРУЖИЕ, АТАКА
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России
Немецкий полковник Рихтер: нельзя позволить Украине эскалировать конфликт
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ.
Западу необходимо предупредить Украину о недопустимости эскалации конфликта ударами по территории РФ, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt
.
"Мы не должны допускать сценария эскалации. Это не имеет ничего общего с тем, что украинцам, естественно, приходится обороняться там, где находится фронт", — отметил он.
По его словам, украинские удары по территории РФ могут вынудить Москву на решительный отпор, включая использование ядерного оружия.
"Речь идет о раскручивании спирали эскалации, и мы должны дать четкое предупреждение Киеву, что этого не должно происходить", — предположил Рихтер.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, он назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
США не считают нужным возвращать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион