https://1prime.ru/20240531/ukraina-848726509.html

"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России

"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России - 31.05.2024, ПРАЙМ

"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России

Западу необходимо предупредить Украину о недопустимости эскалации конфликта ударами по территории РФ, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T23:38+0300

2024-05-31T23:38+0300

2024-05-31T23:38+0300

спецоперация на украине

украина

германия

оружие

атака

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Западу необходимо предупредить Украину о недопустимости эскалации конфликта ударами по территории РФ, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt."Мы не должны допускать сценария эскалации. Это не имеет ничего общего с тем, что украинцам, естественно, приходится обороняться там, где находится фронт", — отметил он.По его словам, украинские удары по территории РФ могут вынудить Москву на решительный отпор, включая использование ядерного оружия."Речь идет о раскручивании спирали эскалации, и мы должны дать четкое предупреждение Киеву, что этого не должно происходить", — предположил Рихтер.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, он назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.

https://1prime.ru/20240530/yadernoe-oruzhie-848689063.html

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украина, германия, оружие, атака