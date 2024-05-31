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"Их окружили". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Их окружили". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
"Их окружили". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - 31.05.2024, ПРАЙМ
"Их окружили". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Бойцы ВСУ угодили в ловушку в Волчанске и Часовом Яре. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:54+0300
2024-05-31T16:54+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Бойцы ВСУ угодили в ловушку в Волчанске и Часовом Яре. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Мне кажется, что украинские войска сейчас заперты в двух местах, их окружили, речь идет о так называемых котлах", — заметил Меркурис.Он также добавил, что украинские солдаты в Волчанске и Часовом Яре оказались отрезаны от снабжения и находятся в ловушке, что может привести к гибели. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что половина Волчанска была освобождена российскими войсками, а ВСУ подтянули к городу крупные резервы.Согласно данным Минобороны России, подразделения российской группировки войск "Север" продвинулись вглубь украинской обороны на Харьковском направлении и удары по живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
16:54 31.05.2024
 
"Их окружили". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

Меркурис: солдаты ВСУ оказались в западне сразу на двух направлениях

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Бойцы ВСУ угодили в ловушку в Волчанске и Часовом Яре. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Мне кажется, что украинские войска сейчас заперты в двух местах, их окружили, речь идет о так называемых котлах", — заметил Меркурис.
Он также добавил, что украинские солдаты в Волчанске и Часовом Яре оказались отрезаны от снабжения и находятся в ловушке, что может привести к гибели.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что половина Волчанска была освобождена российскими войсками, а ВСУ подтянули к городу крупные резервы.
Согласно данным Минобороны России, подразделения российской группировки войск "Север" продвинулись вглубь украинской обороны на Харьковском направлении и удары по живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка.
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