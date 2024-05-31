https://1prime.ru/20240531/zelenskiy-848719502.html

Киев обеспокоен: раздраженный Зеленский решил провоцировать Байдена

Киев обеспокоен: раздраженный Зеленский решил провоцировать Байдена - 31.05.2024, ПРАЙМ

Киев обеспокоен: раздраженный Зеленский решил провоцировать Байдена

Владимир Зеленский очень раздражен действиями Байдена и ведет себя откроено провокационно, передает Financial Times. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T17:07+0300

2024-05-31T17:07+0300

2024-05-31T17:07+0300

спецоперация на украине

нато

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84183/11/841831187_0:0:2655:1493_1920x0_80_0_0_7368e432fd7decd15679f628a85f18c6.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский очень раздражен действиями Байдена и ведет себя откроено провокационно, передает Financial Times."Разочарование Владимира Зеленского Джо Байденом явственно проявилось на этой неделе, когда украинский президент в необычно резких выражениях упрекнул американского коллегу за нежелание присутствовать на саммите мира 15–16 июня", — сказано в публикации.По этой причине, Вашингтон приближается к подписанию с Киевом нового двустороннего договора о безопасности, говорится в статье. Отмечается, что новое соглашение будет самым значимым из серии подобных договоренностей, которые Украина уже заключила с другими странами НАТО, и будет включать обязательства по долгосрочной поддержке, включая военную подготовку, обмен разведданными и экономическую помощь.Украинские атаки на российские системы РЛС , являющиеся частью системы предупреждения о ядерном нападении, вызвали трения с Вашингтоном. Есть опасения, что это может привести к эскалации, отметили в публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240531/ukraina-848713220.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, украина