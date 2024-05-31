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Киев обеспокоен: раздраженный Зеленский решил провоцировать Байдена
Киев обеспокоен: раздраженный Зеленский решил провоцировать Байдена - 31.05.2024, ПРАЙМ
Киев обеспокоен: раздраженный Зеленский решил провоцировать Байдена
Владимир Зеленский очень раздражен действиями Байдена и ведет себя откроено провокационно, передает Financial Times. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T17:07+0300
2024-05-31T17:07+0300
2024-05-31T17:07+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский очень раздражен действиями Байдена и ведет себя откроено провокационно, передает Financial Times."Разочарование Владимира Зеленского Джо Байденом явственно проявилось на этой неделе, когда украинский президент в необычно резких выражениях упрекнул американского коллегу за нежелание присутствовать на саммите мира 15–16 июня", — сказано в публикации.По этой причине, Вашингтон приближается к подписанию с Киевом нового двустороннего договора о безопасности, говорится в статье. Отмечается, что новое соглашение будет самым значимым из серии подобных договоренностей, которые Украина уже заключила с другими странами НАТО, и будет включать обязательства по долгосрочной поддержке, включая военную подготовку, обмен разведданными и экономическую помощь.Украинские атаки на российские системы РЛС , являющиеся частью системы предупреждения о ядерном нападении, вызвали трения с Вашингтоном. Есть опасения, что это может привести к эскалации, отметили в публикации.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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нато, украина
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА
Киев обеспокоен: раздраженный Зеленский решил провоцировать Байдена
FT: США подпишут договор о безопасности с Украиной, чтобы успокоить Зеленского
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский очень раздражен действиями Байдена и ведет себя откроено провокационно, передает
Financial Times.
"Разочарование Владимира Зеленского Джо Байденом явственно проявилось на этой неделе, когда украинский президент в необычно резких выражениях упрекнул американского коллегу за нежелание присутствовать на саммите мира 15–16 июня", — сказано в публикации.
По этой причине, Вашингтон приближается к подписанию с Киевом нового двустороннего договора о безопасности, говорится в статье.
Отмечается, что новое соглашение будет самым значимым из серии подобных договоренностей, которые Украина уже заключила с другими странами НАТО, и будет включать обязательства по долгосрочной поддержке, включая военную подготовку, обмен разведданными и экономическую помощь.
Украинские атаки на российские системы РЛС , являющиеся частью системы предупреждения о ядерном нападении, вызвали трения с Вашингтоном. Есть опасения, что это может привести к эскалации, отметили в публикации.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие