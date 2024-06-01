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Эксперты объяснили, есть ли штрафы за отсутствие аптечек в машине
Эксперты объяснили, есть ли штрафы за отсутствие аптечек в машине - 01.06.2024, ПРАЙМ
Эксперты объяснили, есть ли штрафы за отсутствие аптечек в машине
После 1 сентября 2024 года автолюбителям необязательно менять старую аптечку на новую, рассказал в беседе с Autonews.ru юрист автомобильного движения "Свобода... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T11:04+0300
2024-06-01T11:04+0300
2024-06-01T11:07+0300
россия
аптечка
штраф
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. После 1 сентября 2024 года автолюбителям необязательно менять старую аптечку на новую, рассказал в беседе с Autonews.ru юрист автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько. "Раньше аптечки и огнетушители были обязательными, согласно перечню неисправностей, без них автомобиль считался некомплектным. Но сейчас и аптечки, и огнетушители убрали из перечня необходимых предметов, которые должны быть в машине. Их отсутствие больше не считается неисправностью", — сказал Радько.С его словами согласился глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, теперь каждый водитель вправе самостоятельно решать, возить с собой аптечку или нет. Осенью прошлого года вступил в силу обновленный перечень неисправностей и условий, при которых запрещается водить автомобиль и за что водители могут получить штрафы. Согласно новому списку, автолюбителям больше не нужно имет в машину аптечку в обязательном порядке. В Госавтоинспекции также подтвердили, что что штрафовать водителей без аптечек теперь не будут.
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россия, аптечка, штраф
Эксперты объяснили, есть ли штрафы за отсутствие аптечек в машине
Адвокат Радько: за отсутствие аптечек в машине сотрудники ГИБДД не оштрафуют
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ.
После 1 сентября 2024 года автолюбителям необязательно менять старую аптечку на новую, рассказал
в беседе с Autonews.ru юрист автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько.
"Раньше аптечки и огнетушители были обязательными, согласно перечню неисправностей, без них автомобиль считался некомплектным. Но сейчас и аптечки, и огнетушители убрали из перечня необходимых предметов, которые должны быть в машине. Их отсутствие больше не считается неисправностью", — сказал Радько.
С его словами согласился глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его словам, теперь каждый водитель вправе самостоятельно решать, возить с собой аптечку или нет.
Осенью прошлого года вступил в силу обновленный перечень неисправностей и условий, при которых запрещается водить автомобиль и за что водители могут получить штрафы. Согласно новому списку, автолюбителям больше не нужно имет в машину аптечку в обязательном порядке. В Госавтоинспекции также подтвердили, что что штрафовать водителей без аптечек теперь не будут.
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