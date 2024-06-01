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Названы самые востребованные автомобили с пробегом - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Названы самые востребованные автомобили с пробегом - 01.06.2024, ПРАЙМ
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Самыми востребованными автомобильными брендами у россиян стали Lada, Kia и Hyundai, пишет "За Рулем" со ссылкой на исследование сервиса "СберАвто". | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T20:44+0300
2024-06-01T20:44+0300
экономика
россия
авто
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Самыми востребованными автомобильными брендами у россиян стали Lada, Kia и Hyundai, пишет "За Рулем" со ссылкой на исследование сервиса "СберАвто".Наиболее популярными брендами оказались Lada (10%), Kia (9%) и Hyundai (8%). Среди моделей самыми продаваемыми стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.По данным "СберАвто", 87% покупателей отдают предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями, что объясняется их доступностью, надёжностью и простотой в обслуживании. Дизельные двигатели выбирают лишь 12% покупателей, в то время как гибридные автомобили пока не пользуются большой популярностью — их доля составляет менее 1%.Седаны выбирают 35% покупателей, кроссоверы и внедорожники — 34%, хэтчбеки и лифтбеки — 20%, а остальные варианты — 11%.Самой популярной у россиян остается автоматическая коробка передач (48%) покупателей. Механическую выбирают 34%, роботизированную – у 10%, вариатор – у 8%.
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россия, авто, спрос на легковые авто
Экономика, РОССИЯ, Авто, спрос на легковые авто
20:44 01.06.2024
 
Названы самые востребованные автомобили с пробегом

"СберАвто": Lada, Kia и Hyundai являются самыми востребованными брендами в РФ

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром" в Ташкенте
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Самыми востребованными автомобильными брендами у россиян стали Lada, Kia и Hyundai, пишет "За Рулем" со ссылкой на исследование сервиса "СберАвто".
Наиболее популярными брендами оказались Lada (10%), Kia (9%) и Hyundai (8%). Среди моделей самыми продаваемыми стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.
По данным "СберАвто", 87% покупателей отдают предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями, что объясняется их доступностью, надёжностью и простотой в обслуживании. Дизельные двигатели выбирают лишь 12% покупателей, в то время как гибридные автомобили пока не пользуются большой популярностью — их доля составляет менее 1%.
Седаны выбирают 35% покупателей, кроссоверы и внедорожники — 34%, хэтчбеки и лифтбеки — 20%, а остальные варианты — 11%.
Самой популярной у россиян остается автоматическая коробка передач (48%) покупателей. Механическую выбирают 34%, роботизированную – у 10%, вариатор – у 8%.
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ЭкономикаРОССИЯАвтоспрос на легковые авто
 
 
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