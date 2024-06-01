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Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Названы самые востребованные автомобили с пробегом - 01.06.2024, ПРАЙМ

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Самыми востребованными автомобильными брендами у россиян стали Lada, Kia и Hyundai, пишет "За Рулем" со ссылкой на исследование сервиса "СберАвто". | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T20:44+0300

2024-06-01T20:44+0300

2024-06-01T20:44+0300

экономика

россия

авто

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Самыми востребованными автомобильными брендами у россиян стали Lada, Kia и Hyundai, пишет "За Рулем" со ссылкой на исследование сервиса "СберАвто".Наиболее популярными брендами оказались Lada (10%), Kia (9%) и Hyundai (8%). Среди моделей самыми продаваемыми стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.По данным "СберАвто", 87% покупателей отдают предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями, что объясняется их доступностью, надёжностью и простотой в обслуживании. Дизельные двигатели выбирают лишь 12% покупателей, в то время как гибридные автомобили пока не пользуются большой популярностью — их доля составляет менее 1%.Седаны выбирают 35% покупателей, кроссоверы и внедорожники — 34%, хэтчбеки и лифтбеки — 20%, а остальные варианты — 11%.Самой популярной у россиян остается автоматическая коробка передач (48%) покупателей. Механическую выбирают 34%, роботизированную – у 10%, вариатор – у 8%.

https://1prime.ru/20240601/svo-848734545.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, спрос на легковые авто