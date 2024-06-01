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Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии

Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии - 01.06.2024, ПРАЙМ

Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии

ДнепроГЭС, находящаяся под контролем ВСУ, в критическом состоянии после ночного удара, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T18:50+0300

2024-06-01T18:50+0300

2024-06-01T18:50+0300

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ДнепроГЭС, находящаяся под контролем ВСУ, в критическом состоянии после ночного удара, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. "Сейчас ДнепроГЭС находится в критическом состоянии. Речь уже не идет даже о выработке электроэнергии, по состоянию на сегодняшний день перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому наши жители ограничены в трафике. В качестве объезда используются два моста, на которых налажена логистика в обе стороны", - заявил Федоров в эфире национального телемарафона. Он отметил, что восстановить трафик на ДнепроГЭС за считанные часы, как планировалось ранее, не удалось. Ранее в субботу Федоров сообщал о том, что после ударов по ДнепроГЭС, движение транспорта через дамбу энергообъекта будет закрыто на два дня, специалисты проводят осмотр повреждений. Вооруженные силы России начали массированные атаки против украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам. Запорожская область — регион России в нижнем течении Днепра, ставший частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев обстреливает территорию, не признавая его результаты. В настоящее время под контролем России находится более 70% области. Остальную часть, включая областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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украина, днепр, гэс, всу, энергообъекты