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Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии
Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии - 01.06.2024, ПРАЙМ
Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии
ДнепроГЭС, находящаяся под контролем ВСУ, в критическом состоянии после ночного удара, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T18:50+0300
2024-06-01T18:50+0300
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ДнепроГЭС, находящаяся под контролем ВСУ, в критическом состоянии после ночного удара, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. "Сейчас ДнепроГЭС находится в критическом состоянии. Речь уже не идет даже о выработке электроэнергии, по состоянию на сегодняшний день перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому наши жители ограничены в трафике. В качестве объезда используются два моста, на которых налажена логистика в обе стороны", - заявил Федоров в эфире национального телемарафона. Он отметил, что восстановить трафик на ДнепроГЭС за считанные часы, как планировалось ранее, не удалось. Ранее в субботу Федоров сообщал о том, что после ударов по ДнепроГЭС, движение транспорта через дамбу энергообъекта будет закрыто на два дня, специалисты проводят осмотр повреждений. Вооруженные силы России начали массированные атаки против украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам. Запорожская область — регион России в нижнем течении Днепра, ставший частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев обстреливает территорию, не признавая его результаты. В настоящее время под контролем России находится более 70% области. Остальную часть, включая областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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украина, днепр, гэс, всу, энергообъекты
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Днепр, ГЭС, ВСУ, энергообъекты
18:50 01.06.2024
 
Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии

Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкДамба Северо-Крымского канала в Херсонской области
Дамба Северо-Крымского канала в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ДнепроГЭС, находящаяся под контролем ВСУ, в критическом состоянии после ночного удара, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
"Сейчас ДнепроГЭС находится в критическом состоянии. Речь уже не идет даже о выработке электроэнергии, по состоянию на сегодняшний день перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому наши жители ограничены в трафике. В качестве объезда используются два моста, на которых налажена логистика в обе стороны", - заявил Федоров в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что восстановить трафик на ДнепроГЭС за считанные часы, как планировалось ранее, не удалось.
Ранее в субботу Федоров сообщал о том, что после ударов по ДнепроГЭС, движение транспорта через дамбу энергообъекта будет закрыто на два дня, специалисты проводят осмотр повреждений.
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Вооруженные силы России начали массированные атаки против украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
Запорожская область — регион России в нижнем течении Днепра, ставший частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев обстреливает территорию, не признавая его результаты. В настоящее время под контролем России находится более 70% области. Остальную часть, включая областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДнепрГЭСВСУэнергообъекты
 
 
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