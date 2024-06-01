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Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии
Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии - 01.06.2024, ПРАЙМ
Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии
ДнепроГЭС, находящаяся под контролем ВСУ, в критическом состоянии после ночного удара, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T18:50+0300
2024-06-01T18:50+0300
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ДнепроГЭС, находящаяся под контролем ВСУ, в критическом состоянии после ночного удара, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. "Сейчас ДнепроГЭС находится в критическом состоянии. Речь уже не идет даже о выработке электроэнергии, по состоянию на сегодняшний день перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому наши жители ограничены в трафике. В качестве объезда используются два моста, на которых налажена логистика в обе стороны", - заявил Федоров в эфире национального телемарафона. Он отметил, что восстановить трафик на ДнепроГЭС за считанные часы, как планировалось ранее, не удалось. Ранее в субботу Федоров сообщал о том, что после ударов по ДнепроГЭС, движение транспорта через дамбу энергообъекта будет закрыто на два дня, специалисты проводят осмотр повреждений. Вооруженные силы России начали массированные атаки против украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам. Запорожская область — регион России в нижнем течении Днепра, ставший частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев обстреливает территорию, не признавая его результаты. В настоящее время под контролем России находится более 70% области. Остальную часть, включая областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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украина, днепр, гэс, всу, энергообъекты
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Днепр, ГЭС, ВСУ, энергообъекты
Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии
Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ДнепроГЭС, находящаяся под контролем ВСУ, в критическом состоянии после ночного удара, заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
"Сейчас ДнепроГЭС находится в критическом состоянии. Речь уже не идет даже о выработке электроэнергии, по состоянию на сегодняшний день перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому наши жители ограничены в трафике. В качестве объезда используются два моста, на которых налажена логистика в обе стороны", - заявил Федоров в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что восстановить трафик на ДнепроГЭС за считанные часы, как планировалось ранее, не удалось.
Ранее в субботу Федоров сообщал о том, что после ударов по ДнепроГЭС, движение транспорта через дамбу энергообъекта будет закрыто на два дня, специалисты проводят осмотр повреждений.
Глава МАГАТЭ назвал условие перезапуска ЗАЭС
Вооруженные силы России начали массированные атаки против украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
Запорожская область — регион России в нижнем течении Днепра, ставший частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев обстреливает территорию, не признавая его результаты. В настоящее время под контролем России находится более 70% области. Остальную часть, включая областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.