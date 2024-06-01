https://1prime.ru/20240601/kadry-848731225.html

Украинская экономика с трудом находит работников, пишет СМИ

Украинская экономика с трудом находит работников, пишет СМИ - 01.06.2024, ПРАЙМ

Украинская экономика с трудом находит работников, пишет СМИ

Украинской экономике приходится восполнять бреши, обусловленные нехваткой кадров на фоне военного конфликта, этот фактор влияет на деятельность малого и... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T11:41+0300

2024-06-01T11:41+0300

2024-06-01T11:41+0300

спецоперация на украине

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Украинской экономике приходится восполнять бреши, обусловленные нехваткой кадров на фоне военного конфликта, этот фактор влияет на деятельность малого и крупного бизнеса, пишет Bloomberg. Как отмечается, поиск сотрудников работодателями стал отнимать больше времени, чем раньше. Такая ситуация возникла из-за того, что миллионы человек уехали за рубеж, были мобилизованы на фронт или погибли. "Обвал экономического производства по сравнению с 2021 годом связан с сокращением доступной рабочей силы примерно на 27% по сравнению с уровнем до 2022 года", - сообщил агентству замглавы Нацбанка Сергей Николайчук. По его словам, Украина сейчас находится в состоянии "войны на истощение". Ситуация усугубляется тем, что многие мужчины предпочитают работать в тени в качестве незарегистрированного персонала - чтобы избежать мобилизации. На фоне нехватки кадров работодатели увеличивают зарплаты, пытаясь удержать персонал. Руководитель проектов рекрутингового агентства Resorcer Юлия Кузенкова говорит, что многие фирмы нанимают мужчин в качестве подрядчиков либо поставщиков, поскольку те не желают обновлять персональные данные, которые могут использоваться агентствами по поиску персонала. "Многие компании нанимают женщин на должности, которые раньше преимущественно занимали мужчины, например, в горнодобывающей промышленности, а также берут студентов и иностранный персонал, например, мигрантов из Турции", - пояснила она.В свою очередь, директор по устойчивому развитию металлургической корпорации "Метинвест" Татьяна Петрук отметила, что если призыв в ВСУ "продолжится такими темпами", то компании из-за нехватки сотрудников придется остановить ряд техпроцессов, производственных участков. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://1prime.ru/20240419/elektrichestvo-847522810.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина