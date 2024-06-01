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Украинская экономика с трудом находит работников, пишет СМИ - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Украинская экономика с трудом находит работников, пишет СМИ
Украинская экономика с трудом находит работников, пишет СМИ - 01.06.2024, ПРАЙМ
Украинская экономика с трудом находит работников, пишет СМИ
Украинской экономике приходится восполнять бреши, обусловленные нехваткой кадров на фоне военного конфликта, этот фактор влияет на деятельность малого и... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T11:41+0300
2024-06-01T11:41+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Украинской экономике приходится восполнять бреши, обусловленные нехваткой кадров на фоне военного конфликта, этот фактор влияет на деятельность малого и крупного бизнеса, пишет Bloomberg. Как отмечается, поиск сотрудников работодателями стал отнимать больше времени, чем раньше. Такая ситуация возникла из-за того, что миллионы человек уехали за рубеж, были мобилизованы на фронт или погибли. "Обвал экономического производства по сравнению с 2021 годом связан с сокращением доступной рабочей силы примерно на 27% по сравнению с уровнем до 2022 года", - сообщил агентству замглавы Нацбанка Сергей Николайчук. По его словам, Украина сейчас находится в состоянии "войны на истощение". Ситуация усугубляется тем, что многие мужчины предпочитают работать в тени в качестве незарегистрированного персонала - чтобы избежать мобилизации. На фоне нехватки кадров работодатели увеличивают зарплаты, пытаясь удержать персонал. Руководитель проектов рекрутингового агентства Resorcer Юлия Кузенкова говорит, что многие фирмы нанимают мужчин в качестве подрядчиков либо поставщиков, поскольку те не желают обновлять персональные данные, которые могут использоваться агентствами по поиску персонала. "Многие компании нанимают женщин на должности, которые раньше преимущественно занимали мужчины, например, в горнодобывающей промышленности, а также берут студентов и иностранный персонал, например, мигрантов из Турции", - пояснила она.В свою очередь, директор по устойчивому развитию металлургической корпорации "Метинвест" Татьяна Петрук отметила, что если призыв в ВСУ "продолжится такими темпами", то компании из-за нехватки сотрудников придется остановить ряд техпроцессов, производственных участков. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
11:41 01.06.2024
 
Украинская экономика с трудом находит работников, пишет СМИ

Bloomberg: Украина с трудом заполняет брешь в кадрах из-за нехватки людей

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Украинской экономике приходится восполнять бреши, обусловленные нехваткой кадров на фоне военного конфликта, этот фактор влияет на деятельность малого и крупного бизнеса, пишет Bloomberg.
Как отмечается, поиск сотрудников работодателями стал отнимать больше времени, чем раньше. Такая ситуация возникла из-за того, что миллионы человек уехали за рубеж, были мобилизованы на фронт или погибли.
"Обвал экономического производства по сравнению с 2021 годом связан с сокращением доступной рабочей силы примерно на 27% по сравнению с уровнем до 2022 года", - сообщил агентству замглавы Нацбанка Сергей Николайчук. По его словам, Украина сейчас находится в состоянии "войны на истощение".
Электрическая подстанция - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
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19 апреля, 12:39
Ситуация усугубляется тем, что многие мужчины предпочитают работать в тени в качестве незарегистрированного персонала - чтобы избежать мобилизации. На фоне нехватки кадров работодатели увеличивают зарплаты, пытаясь удержать персонал.
Руководитель проектов рекрутингового агентства Resorcer Юлия Кузенкова говорит, что многие фирмы нанимают мужчин в качестве подрядчиков либо поставщиков, поскольку те не желают обновлять персональные данные, которые могут использоваться агентствами по поиску персонала.
"Многие компании нанимают женщин на должности, которые раньше преимущественно занимали мужчины, например, в горнодобывающей промышленности, а также берут студентов и иностранный персонал, например, мигрантов из Турции", - пояснила она.
В свою очередь, директор по устойчивому развитию металлургической корпорации "Метинвест" Татьяна Петрук отметила, что если призыв в ВСУ "продолжится такими темпами", то компании из-за нехватки сотрудников придется остановить ряд техпроцессов, производственных участков.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНА
 
 
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