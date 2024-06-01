https://1prime.ru/20240601/kharkov-848735687.html

Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении

Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении - 01.06.2024, ПРАЙМ

Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении

ВСУ терпят неудачи на Харьковском направлении из-за плохой обороны, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой". | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T20:07+0300

2024-06-01T20:07+0300

2024-06-01T20:07+0300

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ВСУ терпят неудачи на Харьковском направлении из-за плохой обороны, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой"."Русские увидели, что у нас есть определенные проблемы с организацией обороны и фортификацией, поэтому они смогли быстро перебрасывать нужное количество ресурсов, чтобы нарастить там усилия. Для нас все же надо сделать определенные выводы из тех провалов", — отметил он.По его словам, эта ситуация дестабилизировала в определенной степени восприятие украинцами киевского режима в отношении обороны на разных направлениях, в то время, когда все думали, что "там все супер".В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Ранее российское Министерство обороны сообщило, что российские военнослужащие продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области и заняли ряд населенных пунктов. На этом фоне Зеленский заговорил о возможной потере Харькова.

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харьков, харьковская область, сво, украина