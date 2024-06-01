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Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении
Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении - 01.06.2024, ПРАЙМ
Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении
ВСУ терпят неудачи на Харьковском направлении из-за плохой обороны, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой". | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T20:07+0300
2024-06-01T20:07+0300
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ВСУ терпят неудачи на Харьковском направлении из-за плохой обороны, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой"."Русские увидели, что у нас есть определенные проблемы с организацией обороны и фортификацией, поэтому они смогли быстро перебрасывать нужное количество ресурсов, чтобы нарастить там усилия. Для нас все же надо сделать определенные выводы из тех провалов", — отметил он.По его словам, эта ситуация дестабилизировала в определенной степени восприятие украинцами киевского режима в отношении обороны на разных направлениях, в то время, когда все думали, что "там все супер".В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Ранее российское Министерство обороны сообщило, что российские военнослужащие продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области и заняли ряд населенных пунктов. На этом фоне Зеленский заговорил о возможной потере Харькова.
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Спецоперация на Украине, ХАРЬКОВ, Харьковская область, СВО, УКРАИНА
Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении
Генерал Кривонос: отсутствие обороны на Харьковском направлении стало провалом
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ВСУ терпят неудачи на Харьковском направлении из-за плохой обороны, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой".
"Русские увидели, что у нас есть определенные проблемы с организацией обороны и фортификацией, поэтому они смогли быстро перебрасывать нужное количество ресурсов, чтобы нарастить там усилия. Для нас все же надо сделать определенные выводы из тех провалов", — отметил он.
По его словам, эта ситуация дестабилизировала в определенной степени восприятие украинцами киевского режима в отношении обороны на разных направлениях, в то время, когда все думали, что "там все супер".
В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов.
Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что российские военнослужащие продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области и заняли ряд населенных пунктов. На этом фоне Зеленский заговорил о возможной потере Харькова.