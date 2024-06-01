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Во сколько в России обойдется содержание китайского автомобиля - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Во сколько в России обойдется содержание китайского автомобиля
Во сколько в России обойдется содержание китайского автомобиля - 01.06.2024, ПРАЙМ
Во сколько в России обойдется содержание китайского автомобиля
Содержание китайского кроссовера Haval F7x может обойтись в 0,5 миллиона рублей в год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Национального агентства... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T10:51+0300
2024-06-01T10:51+0300
авто
китайские авто
haval
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Содержание китайского кроссовера Haval F7x может обойтись в 0,5 миллиона рублей в год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Национального агентства промышленной информации.Эксперты проанализировали расходы владельцев автомобиля и пришли к выводу, что затраты на нее превысят стоимость покупки за пять лет при пробеге 20 тысяч километров в год.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСобеседники издания подтверждают, что издержки автолюбителей за последние два года удвоились, но цифра в 0,5 миллиона рублей в год кажется завышенной.Отмечается, что расходы на содержание автомобиля Haval F7x складываются из страхования, техобслуживания, мелкого ремонта, покупки резины, оплаты налогов и сборов.Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко считает, что агентство немного перегнуло с оценкой владения автомобилем Haval.За последние два года содержание автомобиля "с конвейера" точно не стало дешевле из-за сложностей с поставками запчастей и роста цен, говорят эксперты.При этом у автомобилей из КНР есть преимущество - большая их часть официально представлены в России.В случае с параллельно импортированными моделями, к которым относятся дорогие электрокары из Китая и машины ушедших из страны компаний, все сложнее — именно в этом сегменте происходит основной рост трат на обслуживание
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авто, китайские авто, haval
Авто, китайские авто, Haval
10:51 01.06.2024
 
Во сколько в России обойдется содержание китайского автомобиля

"Коммерсант": кроссовер Haval F7x может обойтись в 0,5 млн рублей в год

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Содержание китайского кроссовера Haval F7x может обойтись в 0,5 миллиона рублей в год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Национального агентства промышленной информации.
Эксперты проанализировали расходы владельцев автомобиля и пришли к выводу, что затраты на нее превысят стоимость покупки за пять лет при пробеге 20 тысяч километров в год.
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Собеседники издания подтверждают, что издержки автолюбителей за последние два года удвоились, но цифра в 0,5 миллиона рублей в год кажется завышенной.
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Отмечается, что расходы на содержание автомобиля Haval F7x складываются из страхования, техобслуживания, мелкого ремонта, покупки резины, оплаты налогов и сборов.
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко считает, что агентство немного перегнуло с оценкой владения автомобилем Haval.
За последние два года содержание автомобиля "с конвейера" точно не стало дешевле из-за сложностей с поставками запчастей и роста цен, говорят эксперты.
При этом у автомобилей из КНР есть преимущество - большая их часть официально представлены в России.
В случае с параллельно импортированными моделями, к которым относятся дорогие электрокары из Китая и машины ушедших из страны компаний, все сложнее — именно в этом сегменте происходит основной рост трат на обслуживание
 
Автокитайские автоHaval
 
 
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