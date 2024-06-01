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Во сколько в России обойдется содержание китайского автомобиля

Во сколько в России обойдется содержание китайского автомобиля - 01.06.2024, ПРАЙМ

Во сколько в России обойдется содержание китайского автомобиля

Содержание китайского кроссовера Haval F7x может обойтись в 0,5 миллиона рублей в год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Национального агентства... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T10:51+0300

2024-06-01T10:51+0300

2024-06-01T10:51+0300

авто

китайские авто

haval

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Содержание китайского кроссовера Haval F7x может обойтись в 0,5 миллиона рублей в год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Национального агентства промышленной информации.Эксперты проанализировали расходы владельцев автомобиля и пришли к выводу, что затраты на нее превысят стоимость покупки за пять лет при пробеге 20 тысяч километров в год.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСобеседники издания подтверждают, что издержки автолюбителей за последние два года удвоились, но цифра в 0,5 миллиона рублей в год кажется завышенной.Отмечается, что расходы на содержание автомобиля Haval F7x складываются из страхования, техобслуживания, мелкого ремонта, покупки резины, оплаты налогов и сборов.Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко считает, что агентство немного перегнуло с оценкой владения автомобилем Haval.За последние два года содержание автомобиля "с конвейера" точно не стало дешевле из-за сложностей с поставками запчастей и роста цен, говорят эксперты.При этом у автомобилей из КНР есть преимущество - большая их часть официально представлены в России.В случае с параллельно импортированными моделями, к которым относятся дорогие электрокары из Китая и машины ушедших из страны компаний, все сложнее — именно в этом сегменте происходит основной рост трат на обслуживание

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авто, китайские авто, haval