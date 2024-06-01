https://1prime.ru/20240601/microsoft--848733954.html
В НАТО назвали компанию, которая помогала Киеву готовиться к конфликту
В НАТО назвали компанию, которая помогала Киеву готовиться к конфликту - 01.06.2024, ПРАЙМ
В НАТО назвали компанию, которая помогала Киеву готовиться к конфликту
Компания Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией. Об этом 1 июня на сессии Диалога Шангри Ла в Сингапуре рассказал глава Военного комитета... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T15:58+0300
2024-06-01T15:58+0300
2024-06-01T15:58+0300
спецоперация на украине
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БАНГКОК, 1 июн – ПРАЙМ. Компания Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией. Об этом 1 июня на сессии Диалога Шангри Ла в Сингапуре рассказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Он отметил, что в феврале 2022 года, после начала российской специальной военной операции, компания осуществляла поддержку переноса цифровых данных украинских властей с украинских носителей в несколько облачных хранилищ. По его словам, это является хорошим примером сотрудничества государственного и частного секторов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как подчеркнул Бауэр, в результате операции были сохранены данные, необходимые для функционирования украинского государства во время конфликта.Азиатский саммит по безопасности "Диалог Шангри-Ла" представляет собой ежегодный межправительственный форум безопасности, проводимый независимый аналитическим центром "Международный институт стратегических исследований" (IISS), в котором принимают участие министры обороны, постоянные руководители министерств и другие военные руководители 28 государств АТР.Microsoft Corporation представляет собой американскую публичную транснациональную корпорацию, одну из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники.
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украина, нато, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, СВО
В НАТО назвали компанию, которая помогала Киеву готовиться к конфликту
Адмирал Бауэр: Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией
БАНГКОК, 1 июн – ПРАЙМ. Компания Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией. Об этом 1 июня на сессии Диалога Шангри Ла в Сингапуре рассказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Он отметил, что в феврале 2022 года, после начала российской специальной военной операции, компания осуществляла поддержку переноса цифровых данных украинских властей с украинских носителей в несколько облачных хранилищ. По его словам, это является хорошим примером сотрудничества государственного и частного секторов.
Кроме того, как подчеркнул Бауэр, в результате операции были сохранены данные, необходимые для функционирования украинского государства во время конфликта.
Азиатский саммит по безопасности "Диалог Шангри-Ла" представляет собой ежегодный межправительственный форум безопасности, проводимый независимый аналитическим центром "Международный институт стратегических исследований" (IISS), в котором принимают участие министры обороны, постоянные руководители министерств и другие военные руководители 28 государств АТР.
Microsoft Corporation представляет собой американскую публичную транснациональную корпорацию, одну из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники.
Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис