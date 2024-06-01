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В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие - 01.06.2024, ПРАЙМ
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В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие
В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие - 01.06.2024, ПРАЙМ
В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие
Необходимо нарастить производство более дешевого оружия для Украины, такое мнение высказал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T16:41+0300
2024-06-01T16:41+0300
спецоперация на украине
украина
нато
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Необходимо нарастить производство более дешевого оружия для Украины, такое мнение высказал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр."Неправильно, когда БПЛА стоимостью 10 тысяч долларов уничтожает танк 10 миллионов или ракету стоимостью 3,5 миллиона долларов. Мы не можем продолжать это делать с финансовой точки зрения", — заявил он.Он подчеркнул, что тем не менее нельзя впадать в крайности: если дрон уничтожает дорогие системы вооружения, это не означает, что число последних нужно сократить.Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в 2024 году Киев планирует произвести около миллиона БПЛА. The Wall Street Journal объяснила это замедлением поставок военной помощи от стран Запада. Ранее Wall Street Journal сообщила о планах Киева использовать в боях наземные беспилотники. Стоимость производства такого дрона, по данным газеты, составляет около 900 долларов.
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украина, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО
16:41 01.06.2024
 
В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие

Глава военного комитета НАТО Бауэр призвал разрабатывать более дешевое оружие

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Необходимо нарастить производство более дешевого оружия для Украины, такое мнение высказал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.
"Неправильно, когда БПЛА стоимостью 10 тысяч долларов уничтожает танк 10 миллионов или ракету стоимостью 3,5 миллиона долларов. Мы не можем продолжать это делать с финансовой точки зрения", — заявил он.
Он подчеркнул, что тем не менее нельзя впадать в крайности: если дрон уничтожает дорогие системы вооружения, это не означает, что число последних нужно сократить.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в 2024 году Киев планирует произвести около миллиона БПЛА. The Wall Street Journal объяснила это замедлением поставок военной помощи от стран Запада.
Ранее Wall Street Journal сообщила о планах Киева использовать в боях наземные беспилотники. Стоимость производства такого дрона, по данным газеты, составляет около 900 долларов.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТО
 
 
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