https://1prime.ru/20240601/nato-848734684.html

В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие

В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие - 01.06.2024, ПРАЙМ

В НАТО призвали разрабатывать дешевое оружие

Необходимо нарастить производство более дешевого оружия для Украины, такое мнение высказал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T16:41+0300

2024-06-01T16:41+0300

2024-06-01T16:41+0300

спецоперация на украине

украина

нато

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Необходимо нарастить производство более дешевого оружия для Украины, такое мнение высказал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр."Неправильно, когда БПЛА стоимостью 10 тысяч долларов уничтожает танк 10 миллионов или ракету стоимостью 3,5 миллиона долларов. Мы не можем продолжать это делать с финансовой точки зрения", — заявил он.Он подчеркнул, что тем не менее нельзя впадать в крайности: если дрон уничтожает дорогие системы вооружения, это не означает, что число последних нужно сократить.Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в 2024 году Киев планирует произвести около миллиона БПЛА. The Wall Street Journal объяснила это замедлением поставок военной помощи от стран Запада. Ранее Wall Street Journal сообщила о планах Киева использовать в боях наземные беспилотники. Стоимость производства такого дрона, по данным газеты, составляет около 900 долларов.

https://1prime.ru/20240601/ukraina-848731093.html

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украина, нато