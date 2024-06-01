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Россиянам рассказали, что нужно проверить перед отпуском
Россиянам рассказали, что нужно проверить перед отпуском - 01.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, что нужно проверить перед отпуском
МВД РФ в преддверии летних отпусков напомнило россиянам о необходимости проверить данные и сроки действия заграничного паспорта. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T14:44+0300
2024-06-01T14:44+0300
2024-06-01T14:37+0300
россия
мвд
отпуск
паспорт
проверка паспортов
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. МВД РФ в преддверии летних отпусков напомнило россиянам о необходимости проверить данные и сроки действия заграничного паспорта. "МВД РФ напоминает, что в преддверии летних отпусков необходимо заранее позаботиться о наличии действительного документа, удостоверяющего личность, в том числе заграничного паспорта. Въезд и выезд на территорию России осуществляется при наличии у гражданина заграничного паспорта, который представляет собой официальный документ и удостоверяет личность гражданина за пределами России", — сказали в пресс-службе МВД РФ. В ведомстве отметили, что получить такой документ в соответствии с установленными правилами может любой человек вне зависимости от возраста. При получении документа необходимо проверить правильность указанных данных."При изменении установочных данных, а также обнаружении неточности либо ошибки в установочных данных или ошибки в машиночитаемой зоне заграничного паспорта, необходимо своевременно обратиться для его замены в любое подразделение по вопросам миграции по месту жительства либо фактического проживания. Такой паспорт будет заменен бесплатно", — подчеркнули в ведомстве. В МВД напомнили, что гражданин РФ может быть ограничен в праве на выезд не иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренном ФЗ от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". "В случае возникновения проблемных ситуаций МВД России готово рассмотреть в кратчайший срок обращения граждан при их поступлении через сервис "Прием обращений" официального интернет-сайта МВД России", — заключили в ведомстве.
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россия, мвд, отпуск, паспорт, проверка паспортов
РОССИЯ, МВД, отпуск, паспорт, проверка паспортов
Россиянам рассказали, что нужно проверить перед отпуском
В МВД в преддверии летних отпусков призвали проверить сроки действия загранпаспорта
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. МВД РФ в преддверии летних отпусков напомнило россиянам о необходимости проверить данные и сроки действия заграничного паспорта.
"МВД РФ напоминает, что в преддверии летних отпусков необходимо заранее позаботиться о наличии действительного документа, удостоверяющего личность, в том числе заграничного паспорта. Въезд и выезд на территорию России осуществляется при наличии у гражданина заграничного паспорта, который представляет собой официальный документ и удостоверяет личность гражданина за пределами России", — сказали в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве отметили, что получить такой документ в соответствии с установленными правилами может любой человек вне зависимости от возраста. При получении документа необходимо проверить правильность указанных данных.
"При изменении установочных данных, а также обнаружении неточности либо ошибки в установочных данных или ошибки в машиночитаемой зоне заграничного паспорта, необходимо своевременно обратиться для его замены в любое подразделение по вопросам миграции по месту жительства либо фактического проживания. Такой паспорт будет заменен бесплатно", — подчеркнули в ведомстве.
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В МВД напомнили, что гражданин РФ может быть ограничен в праве на выезд не иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренном ФЗ от 15 августа 1996 г. №114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".
"В случае возникновения проблемных ситуаций МВД России готово рассмотреть в кратчайший срок обращения граждан при их поступлении через сервис "Прием обращений" официального интернет-сайта МВД России", — заключили в ведомстве.