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Можно, но не все. В США рассказали о разочаровании Зеленского
Можно, но не все. В США рассказали о разочаровании Зеленского - 01.06.2024, ПРАЙМ
Можно, но не все. В США рассказали о разочаровании Зеленского
Украина разочарована частичным снятием запрета на применение поставленного Соединенными Штатами вооружения против целей на территории России, пишет Politico со... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T06:30+0300
2024-06-01T06:30+0300
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Украина разочарована частичным снятием запрета на применение поставленного Соединенными Штатами вооружения против целей на территории России, пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников.Два человека, близкие к офису Владимира Зеленского, заявили, что в Киеве отмечается "некоторое разочарование по поводу того, насколько географически ограничат использование Украиной американского оружия".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ администрации США ранее заявили, что президент Джо Байден решил дать разрешение Киеву использовать американское оружие только в приграничных с Харьковской областью районах России, чтобы пресечь подготовку угрожающих Харькову атак российских войск."Назревающий сейчас вопрос — в том, предоставит ли в конечном итоге администрация Байдена Украине больше свободы в использовании американского оружия на территории России за пределами Харьковской области", — указывается в статье.В субботу Владимир Зеленский намерен встретиться в Сингапура с министром обороны США Ллойдом Остином и обсудить этот вопрос.Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. На данный момент Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. Запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения сохранен.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия. Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
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украина, сша, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ОРУЖИЕ
Можно, но не все. В США рассказали о разочаровании Зеленского
Politico: Украина разочарована решением властей США по применению оружия
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ.
Украина разочарована частичным снятием запрета на применение поставленного Соединенными Штатами вооружения против целей на территории России, пишет Politico
со ссылкой на неназванных чиновников.
Два человека, близкие к офису Владимира Зеленского, заявили, что в Киеве отмечается "некоторое разочарование по поводу того, насколько географически ограничат использование Украиной американского оружия".
В администрации США ранее заявили, что президент Джо Байден решил дать разрешение Киеву использовать американское оружие только в приграничных с Харьковской областью районах России, чтобы пресечь подготовку угрожающих Харькову атак российских войск.
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России
"Назревающий сейчас вопрос — в том, предоставит ли в конечном итоге администрация Байдена Украине больше свободы в использовании американского оружия на территории России за пределами Харьковской области", — указывается в статье.
В субботу Владимир Зеленский намерен встретиться в Сингапура с министром обороны США Ллойдом Остином и обсудить этот вопрос.
Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. На данный момент Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. Запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения сохранен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия. Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.