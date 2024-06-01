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Вступает в силу летний запрет на езду на зимних шипованных шинах - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Вступает в силу летний запрет на езду на зимних шипованных шинах
Вступает в силу летний запрет на езду на зимних шипованных шинах - 01.06.2024, ПРАЙМ
Вступает в силу летний запрет на езду на зимних шипованных шинах
Автомобилистам с 1 июня по 1 сентября запрещено ездить на зимних шипованных шинах - за это им грозит штраф. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T05:23+0300
2024-06-01T05:23+0300
авто
шины
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Автомобилистам с 1 июня по 1 сентября запрещено ездить на зимних шипованных шинах - за это им грозит штраф. Постановление правительства РФ об этом вступило в силу с 1 сентября 2023 года. За нарушение предусмотрена статья 12.5 КоАП РФ, которая влечет предупреждение или штраф 500 рублей. При этом на владельцев зимней "липучки" это не распространяется. Так, согласно действующему законодательству, если водитель в летний период - с 1 июня по 1 сентября - будет использовать на авто зимнюю шипованную резину, то за это, в первый раз, ему грозит предупреждение, а в следующий - штраф в 500 рублей. Запрет распространяется на машины категорий M1 (пассажирские автомобили с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места) и небольшие грузовики N1 (массой не более 3,5 тонн).
https://1prime.ru/20240318/shiny-846356156.html
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авто, шины
Авто, шины
05:23 01.06.2024
 
Вступает в силу летний запрет на езду на зимних шипованных шинах

С 1 июня вступает в силу летний запрет на езду на зимних шипованных шинах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк"Замена шин на автомобиле в автосервисе
Замена шин на автомобиле в автосервисе - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Автомобилистам с 1 июня по 1 сентября запрещено ездить на зимних шипованных шинах - за это им грозит штраф.
Постановление правительства РФ об этом вступило в силу с 1 сентября 2023 года.
За нарушение предусмотрена статья 12.5 КоАП РФ, которая влечет предупреждение или штраф 500 рублей. При этом на владельцев зимней "липучки" это не распространяется.
Шиномонтажная мастерская - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
Водителям назвали момент для перехода на летние шины
18 марта, 02:02
Так, согласно действующему законодательству, если водитель в летний период - с 1 июня по 1 сентября - будет использовать на авто зимнюю шипованную резину, то за это, в первый раз, ему грозит предупреждение, а в следующий - штраф в 500 рублей.
Запрет распространяется на машины категорий M1 (пассажирские автомобили с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места) и небольшие грузовики N1 (массой не более 3,5 тонн).
 
Автошины
 
 
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