https://1prime.ru/20240601/tk-848732154.html

Правительство одобрило изменения в Трудовой кодекс

Правительство одобрило изменения в Трудовой кодекс - 01.06.2024, ПРАЙМ

Правительство одобрило изменения в Трудовой кодекс

Правительство России на прошедшем в четверг, 30 мая, заседании одобрило внесение изменений в Трудовой кодекс, сообщается на сайте правительства. | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T12:29+0300

2024-06-01T12:29+0300

2024-06-01T12:29+0300

правительство рф

трудовой кодекс

https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_f42b6ff0f7626ed583bdca640ce5aa5d.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство России на прошедшем в четверг, 30 мая, заседании одобрило внесение изменений в Трудовой кодекс, сообщается на сайте правительства.Изменения предусматривают предоставление социальных гарантий увольняющимся сотрудникам, работавшим на праздники и в выходные дни."Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - отмечается в сообщении. Кроме того, правительство решило одобрить и внести в Госдуму проект, предусматривающий устранение правовой неопределённости в понимании термина "руководители организации".

https://1prime.ru/20240531/kabmin-848726113.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство рф, трудовой кодекс