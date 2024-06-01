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Правительство одобрило изменения в Трудовой кодекс
Правительство одобрило изменения в Трудовой кодекс - 01.06.2024, ПРАЙМ
Правительство одобрило изменения в Трудовой кодекс
Правительство России на прошедшем в четверг, 30 мая, заседании одобрило внесение изменений в Трудовой кодекс, сообщается на сайте правительства. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T12:29+0300
2024-06-01T12:29+0300
2024-06-01T12:29+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство России на прошедшем в четверг, 30 мая, заседании одобрило внесение изменений в Трудовой кодекс, сообщается на сайте правительства.Изменения предусматривают предоставление социальных гарантий увольняющимся сотрудникам, работавшим на праздники и в выходные дни."Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - отмечается в сообщении. Кроме того, правительство решило одобрить и внести в Госдуму проект, предусматривающий устранение правовой неопределённости в понимании термина "руководители организации".
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правительство рф, трудовой кодекс
Правительство РФ, трудовой кодекс
Правительство одобрило изменения в Трудовой кодекс
Правительство одобрило изменения в ТК, уточняющие порядок увольнения работников
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство России на прошедшем в четверг, 30 мая, заседании одобрило внесение изменений в Трудовой кодекс, сообщается на сайте правительства.
Изменения предусматривают предоставление социальных гарантий увольняющимся сотрудникам, работавшим на праздники и в выходные дни.
"Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - отмечается в сообщении.
Кроме того, правительство решило одобрить и внести в Госдуму проект, предусматривающий устранение правовой неопределённости в понимании термина "руководители организации".
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