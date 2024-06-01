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СМИ: в Киеве и Европе просят США позволить бить по всей территории России

СМИ: в Киеве и Европе просят США позволить бить по всей территории России - 01.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: в Киеве и Европе просят США позволить бить по всей территории России

Украинские и европейские чиновники обращаются к Соединенным Штатам с просьбой разрешить Киеву атаковать цели по всей российской территории, пишет газета... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T10:03+0300

2024-06-01T10:03+0300

2024-06-01T10:03+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Украинские и европейские чиновники обращаются к Соединенным Штатам с просьбой разрешить Киеву атаковать цели по всей российской территории, пишет газета Politico. Как отмечается в публикации, решение президента Джо Байдена "перейти черту в вопросе нанесения ударов по российской территории", по всей видимости, приведет к оказанию на него давления пойти еще дальше.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Украинские и другие европейские чиновники будут неизбежно требовать от Байдена изменить его политику снова, позволив на этот раз Киеву атаковать всю Россию. На самом деле, это уже происходит", - отмечается в статье. В пятницу Украина получила от Вашингтона послание по поводу возможности использования предоставляемого Соединенными Штатами вооружения для нанесения ударов по территории России, заявил Владимир Зеленский. Он охарактеризовал содержание послания как "шаг вперед", однако деталей не привел. Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Британии, Франции и Соединенных Штатов.Позднее 28 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз снять запрет на применение ВСУ западного оружия для ударов по России. По его словам, Украина “имеет право на самооборону”. Однако ряд стран Европы, в том числе Германия и Италия, выступили против этой идеи.В тот же день, 28 мая, Госдеп США вновь подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.

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украина, всу, сша, оружие