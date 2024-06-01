Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии предложили неожиданный план из-за Украины - 01.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240601/ukraina-848731093.html
В Британии предложили неожиданный план из-за Украины
В Британии предложили неожиданный план из-за Украины - 01.06.2024, ПРАЙМ
В Британии предложили неожиданный план из-за Украины
британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в соцсети X."Россия не является нашим врагом. Нынешние безумные лидеры коллективного | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T11:24+0300
2024-06-01T11:24+0300
спецоперация на украине
россия
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Из-за продолжающейся эскалации украинского конфликта следует заменить безумных западных лидеров, поделился своим мнением британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в соцсети X."Россия не является нашим врагом. Нынешние безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими людьми, которые деэскалируют украинский конфликт и положат конец стремительному движению к третьей мировой войне", — написал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее в пятницу представитель Госдепартамента США сообщил, что глава Белого дома Джо Байден разрешил украинским властям использовать американское оружие для атаки на угрожающие Харькову объекты на российской территории. В то же время запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения все еще сохраняется.Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
https://1prime.ru/20240531/ssha-848690840.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА
11:24 01.06.2024
 
В Британии предложили неожиданный план из-за Украины

Куртен: безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации на Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Из-за продолжающейся эскалации украинского конфликта следует заменить безумных западных лидеров, поделился своим мнением британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в соцсети X.

"Россия не является нашим врагом. Нынешние безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими людьми, которые деэскалируют украинский конфликт и положат конец стремительному движению к третьей мировой войне", — написал он.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Ранее в пятницу представитель Госдепартамента США сообщил, что глава Белого дома Джо Байден разрешил украинским властям использовать американское оружие для атаки на угрожающие Харькову объекты на российской территории. В то же время запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения все еще сохраняется.
Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову
Вчера, 05:33
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала