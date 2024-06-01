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В Британии предложили неожиданный план из-за Украины

В Британии предложили неожиданный план из-за Украины - 01.06.2024, ПРАЙМ

В Британии предложили неожиданный план из-за Украины

британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в соцсети X."Россия не является нашим врагом. Нынешние безумные лидеры коллективного | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T11:24+0300

2024-06-01T11:24+0300

2024-06-01T11:24+0300

спецоперация на украине

россия

сша

украина

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Из-за продолжающейся эскалации украинского конфликта следует заменить безумных западных лидеров, поделился своим мнением британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен на своей странице в соцсети X."Россия не является нашим врагом. Нынешние безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими людьми, которые деэскалируют украинский конфликт и положат конец стремительному движению к третьей мировой войне", — написал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее в пятницу представитель Госдепартамента США сообщил, что глава Белого дома Джо Байден разрешил украинским властям использовать американское оружие для атаки на угрожающие Харькову объекты на российской территории. В то же время запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения все еще сохраняется.Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

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