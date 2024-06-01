https://1prime.ru/20240601/ukraina-848736257.html

На Западе рассказали о попытках украинцев сбежать из своей страны

На Западе рассказали о попытках украинцев сбежать из своей страны - 01.06.2024, ПРАЙМ

На Западе рассказали о попытках украинцев сбежать из своей страны

Украинцы пытаются покинуть свою страну, чтобы не попасть под мобилизацию, рассказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T22:32+0300

2024-06-01T22:32+0300

2024-06-01T22:32+0300

спецоперация на украине

украина

сво

мобилизация

мобилизация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/30/842193050_0:288:2401:1638_1920x0_80_0_0_8e1fda095f3f77eff72fb2b0f325c81e.jpg

МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Украинцы пытаются покинуть свою страну, чтобы не попасть под мобилизацию, рассказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украина теряет огромное количество людей, она попыталась провести мобилизацию, чтобы покрыть потери, но эта мобилизация провалилась. Молодые люди отчаянно пытаются бежать с Украины", — отметил он.По словам эксперта, российские военные успешно прорывают оборону украинской армии на многих участках линии соприкосновения. Сакс подчеркнул, что для Киева складывается тяжёлая ситуация, поскольку украинцев отправляют на поле боя с минимальной подготовкой.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

https://1prime.ru/20240601/dneproges-848735251.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сво, мобилизация, мобилизация на украине