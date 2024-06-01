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На Западе рассказали о попытках украинцев сбежать из своей страны
На Западе рассказали о попытках украинцев сбежать из своей страны - 01.06.2024, ПРАЙМ
На Западе рассказали о попытках украинцев сбежать из своей страны
Украинцы пытаются покинуть свою страну, чтобы не попасть под мобилизацию, рассказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T22:32+0300
2024-06-01T22:32+0300
2024-06-01T22:32+0300
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Украинцы пытаются покинуть свою страну, чтобы не попасть под мобилизацию, рассказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украина теряет огромное количество людей, она попыталась провести мобилизацию, чтобы покрыть потери, но эта мобилизация провалилась. Молодые люди отчаянно пытаются бежать с Украины", — отметил он.По словам эксперта, российские военные успешно прорывают оборону украинской армии на многих участках линии соприкосновения. Сакс подчеркнул, что для Киева складывается тяжёлая ситуация, поскольку украинцев отправляют на поле боя с минимальной подготовкой.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
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украина, сво, мобилизация, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, мобилизация, мобилизация на Украине
На Западе рассказали о попытках украинцев сбежать из своей страны
Экономист Сакс: украинцы пытаются покинуть Украину, чтобы их не мобилизовали
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ.
Украинцы пытаются покинуть свою страну, чтобы не попасть под мобилизацию, рассказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Украина теряет огромное количество людей, она попыталась провести мобилизацию, чтобы покрыть потери, но эта мобилизация провалилась. Молодые люди отчаянно пытаются бежать с Украины", — отметил он.
По словам эксперта, российские военные успешно прорывают оборону украинской армии на многих участках линии соприкосновения. Сакс подчеркнул, что для Киева складывается тяжёлая ситуация, поскольку украинцев отправляют на поле боя с минимальной подготовкой.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
Власти Украины заявили, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии