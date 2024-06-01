https://1prime.ru/20240601/zelenskiy-848734409.html
На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского
На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского - 01.06.2024, ПРАЙМ
На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского
Владимира Зеленского становится настолько эмоциональным, что его окружение замечает признаки сумасшествия. Об этом рассказал британский эксперт Александр... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T16:09+0300
2024-06-01T16:09+0300
2024-06-01T16:09+0300
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В последнее время поведение Владимира Зеленского становится настолько эмоциональным, что его окружение замечает признаки сумасшествия. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума: он требует разрешения нанести военные удары по России, он требует разрешения атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, российскую энергетическую систему. <…> Он ведет себя все более неустойчиво и эмоционально", — сообщил аналитик.Меркурис подчеркнул, что глава Белого дома и многие из окружения Зеленского, похоже, утратили доверие со стороны украинского лидера. По словам эксперта, глава Киева уверен в том, что американцы хотят договориться о замораживании конфликта и сделать это до президентских выборов в ноябре, а это то, против чего он радикально выступает.Британский аналитик резюмировал, что Зеленский, вероятно, возлагает совершенно непропорциональные и нелепые надежды на мирную конференцию, которая пройдет летом в Женеве. Швейцария 15 и 16 июня по просьбе Владимира Зеленского проведет мирную конференцию по Украине. По мнению главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского
Меркурис: Зеленский ведет себя все более неустойчиво и эмоционально
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В последнее время поведение
Владимира Зеленского становится настолько эмоциональным, что его окружение замечает признаки сумасшествия. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
"Американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума: он требует разрешения нанести военные удары по России, он требует разрешения атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, российскую энергетическую систему. <…> Он ведет себя все более неустойчиво и эмоционально", — сообщил аналитик.
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России
Меркурис подчеркнул, что глава Белого дома и многие из окружения Зеленского, похоже, утратили доверие со стороны украинского лидера. По словам эксперта, глава Киева уверен в том, что американцы хотят договориться о замораживании конфликта и сделать это до президентских выборов в ноябре, а это то, против чего он радикально выступает.
Британский аналитик резюмировал, что Зеленский, вероятно, возлагает совершенно непропорциональные и нелепые надежды на мирную конференцию, которая пройдет летом в Женеве.
Швейцария 15 и 16 июня по просьбе Владимира Зеленского проведет мирную конференцию по Украине. По мнению главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.