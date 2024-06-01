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СМИ узнали, почему Зеленский опасается победы Трампа на выборах в США
СМИ узнали, почему Зеленский опасается победы Трампа на выборах в США - 01.06.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали, почему Зеленский опасается победы Трампа на выборах в США
Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах может договориться о завершении конфликта за счёт Украины, заявил Зеленский в интервью The... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T23:00+0300
2024-06-01T23:00+0300
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах может договориться о завершении конфликта за счёт Украины, заявил Зеленский в интервью The Guardian. "Представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. И каким-то образом получил в диалоге от Путина подтверждение, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки ... Кем тогда для всего мира будет новый президент США?" — сказал он в видео интервью, которое публикует украинский телеканал "Мы Украина". Как писала в начале мая британская газета Telegraph со ссылкой на источник, Трамп разработал подробный план по мирному завершению украинского конфликта, но не будет раскрывать его до выборов в Соединенных Штатах. Теперь Зеленский, отвечая на вопрос The Guardian о намерениях Трампа завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок, сказал: "я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером?". По мнению Зеленского, влияние США тогда в плане институциональности обнулится и страна потеряет статус "большого игрока". Как следствие, по его мнению, на арену выйдут другие лидеры других стран, что приведет к началу третьей мировой войны. Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться прекращения украинского конфликта всего за сутки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, СВО, Дональд Трамп
СМИ узнали, почему Зеленский опасается победы Трампа на выборах в США
Guardian: Зеленский опасается, что Трамп завершит конфликт за счет Украины
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах может договориться о завершении конфликта за счёт Украины, заявил Зеленский в интервью The Guardian.
"Представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. И каким-то образом получил в диалоге от Путина подтверждение, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки ... Кем тогда для всего мира будет новый президент США?" — сказал он в видео интервью, которое публикует украинский телеканал "Мы Украина".
Как писала в начале мая британская газета Telegraph со ссылкой на источник, Трамп разработал подробный план по мирному завершению украинского конфликта, но не будет раскрывать его до выборов в Соединенных Штатах.
Теперь Зеленский, отвечая на вопрос The Guardian о намерениях Трампа завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок, сказал: "я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером?".
На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского
По мнению Зеленского, влияние США тогда в плане институциональности обнулится и страна потеряет статус "большого игрока". Как следствие, по его мнению, на арену выйдут другие лидеры других стран, что приведет к началу третьей мировой войны.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться прекращения украинского конфликта всего за сутки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.