https://1prime.ru/20240601/zelenskiy-848736383.html

СМИ узнали, почему Зеленский опасается победы Трампа на выборах в США

СМИ узнали, почему Зеленский опасается победы Трампа на выборах в США - 01.06.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали, почему Зеленский опасается победы Трампа на выборах в США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах может договориться о завершении конфликта за счёт Украины, заявил Зеленский в интервью The... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T23:00+0300

2024-06-01T23:00+0300

2024-06-01T23:00+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

сво

дональд трамп

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах может договориться о завершении конфликта за счёт Украины, заявил Зеленский в интервью The Guardian. "Представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. И каким-то образом получил в диалоге от Путина подтверждение, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки ... Кем тогда для всего мира будет новый президент США?" — сказал он в видео интервью, которое публикует украинский телеканал "Мы Украина". Как писала в начале мая британская газета Telegraph со ссылкой на источник, Трамп разработал подробный план по мирному завершению украинского конфликта, но не будет раскрывать его до выборов в Соединенных Штатах. Теперь Зеленский, отвечая на вопрос The Guardian о намерениях Трампа завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок, сказал: "я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером?". По мнению Зеленского, влияние США тогда в плане институциональности обнулится и страна потеряет статус "большого игрока". Как следствие, по его мнению, на арену выйдут другие лидеры других стран, что приведет к началу третьей мировой войны. Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться прекращения украинского конфликта всего за сутки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

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украина, владимир зеленский, сво, дональд трамп