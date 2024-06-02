Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии допустили применение Киевом ЗРК Patriot над территорией РФ - 02.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240602/germaniya-848746699.html
В Германии допустили применение Киевом ЗРК Patriot над территорией РФ
В Германии допустили применение Киевом ЗРК Patriot над территорией РФ - 02.06.2024, ПРАЙМ
В Германии допустили применение Киевом ЗРК Patriot над территорией РФ
Киев может применить ЗРК Patriot над российской территорией, предположил возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал-майор... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T21:41+0300
2024-06-02T21:41+0300
спецоперация на украине
германия
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8d4b3d779836de9f27cb8379a5b5352.jpg
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Киев может применить ЗРК Patriot над российской территорией, предположил возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг."Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией... Они могут применяться в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы... будут его (международное право - ред.) соблюдать", — сказал Фройдинг в эфире телеканала ARD. При этом Фройдинг не уточнил, применялось ли уже поставленное Германией оружие по территории России. Официальный представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории. Он заверил журналистов, что Германия не станет стороной конфликта.Ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области. США, Франция, Великобритания и Германия договорились на переговорах о поставках Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARS-II. Министр обороны Борис Писториус заявил, что это решение касается всех немецких систем, поставленных ВСУ. Он назвал его "приспосабливанием стратегии к меняющейся ситуации". Также Германия поставляет Украине ЗРК Patriot.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240602/ukraina-848744796.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ebbd5f3deb9cca5912277bbb91347219.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, украина, сво
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, СВО
21:41 02.06.2024
 
В Германии допустили применение Киевом ЗРК Patriot над территорией РФ

Немецкий генерал допустил применение Киевом ЗРК Patriot над территорией РФ

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© AFP / Ziv Koren
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Киев может применить ЗРК Patriot над российской территорией, предположил возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.
"Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией... Они могут применяться в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы... будут его (международное право - ред.) соблюдать", — сказал Фройдинг в эфире телеканала ARD.
При этом Фройдинг не уточнил, применялось ли уже поставленное Германией оружие по территории России.
Официальный представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории. Он заверил журналистов, что Германия не станет стороной конфликта.
Ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
У Украины проблемы даже с базовой подготовкой новобранцев, пишет СМИ
17:47
США, Франция, Великобритания и Германия договорились на переговорах о поставках Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARS-II. Министр обороны Борис Писториус заявил, что это решение касается всех немецких систем, поставленных ВСУ. Он назвал его "приспосабливанием стратегии к меняющейся ситуации". Также Германия поставляет Украине ЗРК Patriot.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯУКРАИНАСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала