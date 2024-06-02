https://1prime.ru/20240602/germaniya-848746699.html

В Германии допустили применение Киевом ЗРК Patriot над территорией РФ

В Германии допустили применение Киевом ЗРК Patriot над территорией РФ - 02.06.2024, ПРАЙМ

В Германии допустили применение Киевом ЗРК Patriot над территорией РФ

Киев может применить ЗРК Patriot над российской территорией, предположил возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал-майор... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T21:41+0300

2024-06-02T21:41+0300

2024-06-02T21:41+0300

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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Киев может применить ЗРК Patriot над российской территорией, предположил возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг."Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией... Они могут применяться в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы... будут его (международное право - ред.) соблюдать", — сказал Фройдинг в эфире телеканала ARD. При этом Фройдинг не уточнил, применялось ли уже поставленное Германией оружие по территории России. Официальный представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории. Он заверил журналистов, что Германия не станет стороной конфликта.Ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области. США, Франция, Великобритания и Германия договорились на переговорах о поставках Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARS-II. Министр обороны Борис Писториус заявил, что это решение касается всех немецких систем, поставленных ВСУ. Он назвал его "приспосабливанием стратегии к меняющейся ситуации". Также Германия поставляет Украине ЗРК Patriot.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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германия, украина, сво