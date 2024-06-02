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Гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин раскритиковал китайские автомобили
Гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин раскритиковал китайские автомобили - 02.06.2024, ПРАЙМ
Гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин раскритиковал китайские автомобили
Китайские автомобили имеют ряд крупных недостатков, которые делают их плохо приспособленными к условиям России, заявил генеральный директор "КамАЗа" Сергей... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T09:46+0300
2024-06-02T09:46+0300
2024-06-02T10:25+0300
авто
китайские авто
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Китайские автомобили имеют ряд крупных недостатков, которые делают их плохо приспособленными к условиям России, заявил генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин. Его слова приводит издание RuNews24.Он привел в пример автомобиль "Москвич" — возглавляемая Когогиным компания выступает технологическим партнером московского завода.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ числе главных недостатков — недостаточный уровень коррозионной защиты и виброустойчивости, по этим критериям китайские автомобили явно не соответствуют российским условиям, из-за чего со временем начинают ломаться, сказал он.Для устранения проблем Когогин предложил государственным регуляторам серьезно проработать вопрос, в частности, относительно ужесточения сертификационных требований. С представителями китайского автопрома он намерен поднять вопрос специальной подготовки автомобилей к российским условиям.Когогин привел в пример компанию Mercedes-Benz, которая перед выходом на российский рынок провела полный цикл испытаний, тогда как китайские производители этим, по его словам, явно пренебрегли.Такое отношение гендиректор "КамАЗа" назвал "безалаберным", добавив, что расплачиваться за это будут потребители.
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авто, китайские авто
Гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин раскритиковал китайские автомобили
Глава "КамАЗа": у авто из КНР недостаточно коррозионной защиты и виброустойчивости
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ.
Китайские автомобили имеют ряд крупных недостатков, которые делают их плохо приспособленными к условиям России, заявил генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин. Его слова приводит издание RuNews24
.
Он привел в пример автомобиль "Москвич" — возглавляемая Когогиным компания выступает технологическим партнером московского завода.
В числе главных недостатков — недостаточный уровень коррозионной защиты и виброустойчивости, по этим критериям китайские автомобили явно не соответствуют российским условиям, из-за чего со временем начинают ломаться, сказал он.
Цены на китайские авто вскоре изменятся по одной причине
Для устранения проблем Когогин предложил государственным регуляторам серьезно проработать вопрос, в частности, относительно ужесточения сертификационных требований. С представителями китайского автопрома он намерен поднять вопрос специальной подготовки автомобилей к российским условиям.
Когогин привел в пример компанию Mercedes-Benz, которая перед выходом на российский рынок провела полный цикл испытаний, тогда как китайские производители этим, по его словам, явно пренебрегли.
Такое отношение гендиректор "КамАЗа" назвал "безалаберным", добавив, что расплачиваться за это будут потребители.