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Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми - 02.06.2024, ПРАЙМ
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Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми
Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми - 02.06.2024, ПРАЙМ
Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми
Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в республике Коми, еще один работник подрядной организации находится в тяжелом состоянии, сообщило... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T19:50+0300
2024-06-02T19:50+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – ПРАЙМ. Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в республике Коми, еще один работник подрядной организации находится в тяжелом состоянии, сообщило Печорское управление Ростехнадзора. "В резервуарном парке... ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" 2 июня 2024 года при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Пострадали работники подрядной организации ООО "Центр-тест". Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии", – сообщается на сайте ведомства. Ранее поступила информация, что в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте произошло возгорание, которое привело к крупному пожару. ГУМЧС по Коми информировало, что в результате пострадали три сотрудника.Глава республики Владимир Уйба, в свою очередь, отметил, что причиной пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил техбезопасности По его словам, инцидент не связан с атакой беспилотников. Как сообщили в его пресс-службе, пострадали сотрудники подрядной организации "Центр-тест", которые проводили плановые ремонтные работы.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
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россия, коми, нпз, авария
Происшествия, РОССИЯ, КОМИ, НПЗ, авария
19:50 02.06.2024
 
Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми

Ростехнадзор: два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПродажа дизельного топлива в регионах России
Продажа дизельного топлива в регионах России - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – ПРАЙМ. Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в республике Коми, еще один работник подрядной организации находится в тяжелом состоянии, сообщило Печорское управление Ростехнадзора.
"В резервуарном парке... ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" 2 июня 2024 года при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Пострадали работники подрядной организации ООО "Центр-тест". Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии", – сообщается на сайте ведомства.
Ранее поступила информация, что в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте произошло возгорание, которое привело к крупному пожару. ГУМЧС по Коми информировало, что в результате пострадали три сотрудника.
Глава республики Владимир Уйба, в свою очередь, отметил, что причиной пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил техбезопасности По его словам, инцидент не связан с атакой беспилотников. Как сообщили в его пресс-службе, пострадали сотрудники подрядной организации "Центр-тест", которые проводили плановые ремонтные работы.
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
Ростехнадзор начал расследование причин аварии на Ухтинском НПЗ "Лукойла"
18:49
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
 
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