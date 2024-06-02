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Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми

Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми - 02.06.2024, ПРАЙМ

Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми

Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в республике Коми, еще один работник подрядной организации находится в тяжелом состоянии, сообщило... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T19:50+0300

2024-06-02T19:50+0300

2024-06-02T19:50+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – ПРАЙМ. Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в республике Коми, еще один работник подрядной организации находится в тяжелом состоянии, сообщило Печорское управление Ростехнадзора. "В резервуарном парке... ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" 2 июня 2024 года при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Пострадали работники подрядной организации ООО "Центр-тест". Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии", – сообщается на сайте ведомства. Ранее поступила информация, что в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте произошло возгорание, которое привело к крупному пожару. ГУМЧС по Коми информировало, что в результате пострадали три сотрудника.Глава республики Владимир Уйба, в свою очередь, отметил, что причиной пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил техбезопасности По его словам, инцидент не связан с атакой беспилотников. Как сообщили в его пресс-службе, пострадали сотрудники подрядной организации "Центр-тест", которые проводили плановые ремонтные работы.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

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россия, коми, нпз, авария