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Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми
Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми - 02.06.2024, ПРАЙМ
Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми
Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в республике Коми, еще один работник подрядной организации находится в тяжелом состоянии, сообщило... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T19:50+0300
2024-06-02T19:50+0300
2024-06-02T19:50+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – ПРАЙМ. Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в республике Коми, еще один работник подрядной организации находится в тяжелом состоянии, сообщило Печорское управление Ростехнадзора. "В резервуарном парке... ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" 2 июня 2024 года при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Пострадали работники подрядной организации ООО "Центр-тест". Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии", – сообщается на сайте ведомства. Ранее поступила информация, что в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте произошло возгорание, которое привело к крупному пожару. ГУМЧС по Коми информировало, что в результате пострадали три сотрудника.Глава республики Владимир Уйба, в свою очередь, отметил, что причиной пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил техбезопасности По его словам, инцидент не связан с атакой беспилотников. Как сообщили в его пресс-службе, пострадали сотрудники подрядной организации "Центр-тест", которые проводили плановые ремонтные работы.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
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Происшествия, РОССИЯ, КОМИ, НПЗ, авария
Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми
Ростехнадзор: два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – ПРАЙМ. Два человека погибли при возгорании на Ухтинском НПЗ в республике Коми, еще один работник подрядной организации находится в тяжелом состоянии, сообщило Печорское управление Ростехнадзора.
"В резервуарном парке... ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" 2 июня 2024 года при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Пострадали работники подрядной организации ООО "Центр-тест". Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии", – сообщается на сайте ведомства.
Ранее поступила информация, что в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте произошло возгорание, которое привело к крупному пожару. ГУМЧС по Коми информировало, что в результате пострадали три сотрудника.
Глава республики Владимир Уйба, в свою очередь, отметил, что причиной пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил техбезопасности По его словам, инцидент не связан с атакой беспилотников. Как сообщили в его пресс-службе, пострадали сотрудники подрядной организации "Центр-тест", которые проводили плановые ремонтные работы.
Ростехнадзор начал расследование причин аварии на Ухтинском НПЗ "Лукойла"
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".