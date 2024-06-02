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С какими рисками сталкиваются покупатели ввезенных неофициально автомобилей - 02.06.2024, ПРАЙМ
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С какими рисками сталкиваются покупатели ввезенных неофициально автомобилей
С какими рисками сталкиваются покупатели ввезенных неофициально автомобилей - 02.06.2024, ПРАЙМ
С какими рисками сталкиваются покупатели ввезенных неофициально автомобилей
Риски, с которыми могут столкнуться покупатели ввезенных неофициально автомобилей, обусловлены тем, кто продает машину в России, объяснил в беседе с... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T10:19+0300
2024-06-02T10:19+0300
авто
китайские авто
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Риски, с которыми могут столкнуться покупатели ввезенных неофициально автомобилей, обусловлены тем, кто продает машину в России, объяснил в беседе с "Коммерсантом" основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.По его словам, на этот рынок, особенно параллельным импортом, "рвется огромное количество энтузиастов".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Они берут на себя непомерные обязательства, не рассчитывают свои амбиции, не до конца понимают, что все-таки это очень капиталоемкий бизнес, и, конечно, это приводит к ошибкам, а страдает покупатель", — отметил Мигаль.Упоминая китайские автомобили, он предупредил, что эти машины обладают системой СИМ-карт и системой удаленного подключения. Эксперт подчеркнул, что все покупатели в той или иной степени — в зоне риска, при этом речь только об автомобилях, которые заезжают по параллельному импорту."Все машины, поступившие в Россию через дистрибутора, по ним нет никаких рисков, что кто-то когда-то может на нее претендовать, удаленно подключать, что-то с ней делать", — пояснил Мигаль.
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авто, китайские авто
Авто, китайские авто
10:19 02.06.2024
 
С какими рисками сталкиваются покупатели ввезенных неофициально автомобилей

Эксперт Мигаль: покупатели неофициально ввезенных авто могут столкнуться с рисками

© Фото : Xiaomi Электромобиль Xiaomi SU7
Электромобиль Xiaomi SU7 - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© Фото : Xiaomi
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Риски, с которыми могут столкнуться покупатели ввезенных неофициально автомобилей, обусловлены тем, кто продает машину в России, объяснил в беседе с "Коммерсантом" основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.
По его словам, на этот рынок, особенно параллельным импортом, "рвется огромное количество энтузиастов".
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"Они берут на себя непомерные обязательства, не рассчитывают свои амбиции, не до конца понимают, что все-таки это очень капиталоемкий бизнес, и, конечно, это приводит к ошибкам, а страдает покупатель", — отметил Мигаль.
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09:46
Упоминая китайские автомобили, он предупредил, что эти машины обладают системой СИМ-карт и системой удаленного подключения. Эксперт подчеркнул, что все покупатели в той или иной степени — в зоне риска, при этом речь только об автомобилях, которые заезжают по параллельному импорту.
"Все машины, поступившие в Россию через дистрибутора, по ним нет никаких рисков, что кто-то когда-то может на нее претендовать, удаленно подключать, что-то с ней делать", — пояснил Мигаль.
 
Автокитайские авто
 
 
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