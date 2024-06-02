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С какими рисками сталкиваются покупатели ввезенных неофициально автомобилей
С какими рисками сталкиваются покупатели ввезенных неофициально автомобилей - 02.06.2024, ПРАЙМ
С какими рисками сталкиваются покупатели ввезенных неофициально автомобилей
Риски, с которыми могут столкнуться покупатели ввезенных неофициально автомобилей, обусловлены тем, кто продает машину в России, объяснил в беседе с... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T10:19+0300
2024-06-02T10:19+0300
2024-06-02T10:19+0300
авто
китайские авто
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Риски, с которыми могут столкнуться покупатели ввезенных неофициально автомобилей, обусловлены тем, кто продает машину в России, объяснил в беседе с "Коммерсантом" основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.По его словам, на этот рынок, особенно параллельным импортом, "рвется огромное количество энтузиастов".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Они берут на себя непомерные обязательства, не рассчитывают свои амбиции, не до конца понимают, что все-таки это очень капиталоемкий бизнес, и, конечно, это приводит к ошибкам, а страдает покупатель", — отметил Мигаль.Упоминая китайские автомобили, он предупредил, что эти машины обладают системой СИМ-карт и системой удаленного подключения. Эксперт подчеркнул, что все покупатели в той или иной степени — в зоне риска, при этом речь только об автомобилях, которые заезжают по параллельному импорту."Все машины, поступившие в Россию через дистрибутора, по ним нет никаких рисков, что кто-то когда-то может на нее претендовать, удаленно подключать, что-то с ней делать", — пояснил Мигаль.
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авто, китайские авто
С какими рисками сталкиваются покупатели ввезенных неофициально автомобилей
Эксперт Мигаль: покупатели неофициально ввезенных авто могут столкнуться с рисками
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ.
Риски, с которыми могут столкнуться покупатели ввезенных неофициально автомобилей, обусловлены тем, кто продает машину в России, объяснил в беседе с "Коммерсантом"
основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.
По его словам, на этот рынок, особенно параллельным импортом, "рвется огромное количество энтузиастов".
"Они берут на себя непомерные обязательства, не рассчитывают свои амбиции, не до конца понимают, что все-таки это очень капиталоемкий бизнес, и, конечно, это приводит к ошибкам, а страдает покупатель", — отметил Мигаль.
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Упоминая китайские автомобили, он предупредил, что эти машины обладают системой СИМ-карт и системой удаленного подключения. Эксперт подчеркнул, что все покупатели в той или иной степени — в зоне риска, при этом речь только об автомобилях, которые заезжают по параллельному импорту.
"Все машины, поступившие в Россию через дистрибутора, по ним нет никаких рисков, что кто-то когда-то может на нее претендовать, удаленно подключать, что-то с ней делать", — пояснил Мигаль.