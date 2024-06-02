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В Белом доме рассказали о целях украинских ударов вглубь России - 02.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В Белом доме рассказали о целях украинских ударов вглубь России
В Белом доме рассказали о целях украинских ударов вглубь России - 02.06.2024, ПРАЙМ
В Белом доме рассказали о целях украинских ударов вглубь России
Целями ударов Киева американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы, заявил в воскресенье координатор по... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T18:27+0300
2024-06-02T18:27+0300
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ВАШИНГТОН, 2 июн — ПРАЙМ. Целями ударов Киева американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы, заявил в воскресенье координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Они (Украина - ред.) запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах", — сообщил он в интервью телеканалу ABC News. Ранее Госдепартамент США вновь подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать оружие США для ударов по целям на российской территории, которые представляют угрозу для району харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
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украина, сша, белый дом
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Белый дом
18:27 02.06.2024
 
В Белом доме рассказали о целях украинских ударов вглубь России

Кирби: целями ударов ВСУ вглубь РФ являются огневые позиции и логистические базы

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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ВАШИНГТОН, 2 июн — ПРАЙМ. Целями ударов Киева американским оружием вглубь России являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы, заявил в воскресенье координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Они (Украина - ред.) запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах", — сообщил он в интервью телеканалу ABC News.
Ранее Госдепартамент США вновь подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать оружие США для ударов по целям на российской территории, которые представляют угрозу для району харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
У Украины проблемы даже с базовой подготовкой новобранцев, пишет СМИ
17:47
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.
Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
 
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