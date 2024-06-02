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США, Япония и Южная Корея летом проведут первые учения Freedom Edge - 02.06.2024, ПРАЙМ
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США, Япония и Южная Корея летом проведут первые учения Freedom Edge
США, Япония и Южная Корея летом проведут первые учения Freedom Edge - 02.06.2024, ПРАЙМ
США, Япония и Южная Корея летом проведут первые учения Freedom Edge
США, Япония и Южная Корея договорились этим летом провести первые трехсторонние новые военные учения под названием Freedom Edge, следует из совместного... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T16:09+0300
2024-06-02T16:10+0300
вооружения
мир
сша
корея
южная корея
япония
учения
военные учения
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. США, Япония и Южная Корея договорились этим летом провести первые трехсторонние новые военные учения под названием Freedom Edge, следует из совместного заявления по итогам встречи глав оборонных ведомств трех стран в Сингапуре. По данным агентства Йонхап, учения будут проходить в различных сферах, включая воздух, море, подводный мир и киберпространство. "Госсекретарь и министры решили провести этим летом первую итерацию нового многопланового трехстороннего учения Freedom Edge. Они подтвердили, что трехсторонние учения будут проводиться на систематической основе в соответствии с многолетним планом трехсторонних учений", — говорится в заявлении, текст которого опубликовал Пентагон. Конкретная информация о сроках и месте проведения не приводится.
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мир, сша, корея, южная корея, япония, учения, военные учения
Вооружения, МИР, США, КОРЕЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЯПОНИЯ, учения, военные учения
16:09 02.06.2024 (обновлено: 16:10 02.06.2024)
 
США, Япония и Южная Корея летом проведут первые учения Freedom Edge

Yonhap: США, Япония и Южная Корея летом проведут первые учения Freedom Edge

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. США, Япония и Южная Корея договорились этим летом провести первые трехсторонние новые военные учения под названием Freedom Edge, следует из совместного заявления по итогам встречи глав оборонных ведомств трех стран в Сингапуре.
По данным агентства Йонхап, учения будут проходить в различных сферах, включая воздух, море, подводный мир и киберпространство.
"Госсекретарь и министры решили провести этим летом первую итерацию нового многопланового трехстороннего учения Freedom Edge. Они подтвердили, что трехсторонние учения будут проводиться на систематической основе в соответствии с многолетним планом трехсторонних учений", — говорится в заявлении, текст которого опубликовал Пентагон.
Конкретная информация о сроках и месте проведения не приводится.
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