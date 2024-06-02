https://1prime.ru/20240602/ucheniya-848743584.html

США, Япония и Южная Корея летом проведут первые учения Freedom Edge

США, Япония и Южная Корея летом проведут первые учения Freedom Edge - 02.06.2024, ПРАЙМ

США, Япония и Южная Корея летом проведут первые учения Freedom Edge

США, Япония и Южная Корея договорились этим летом провести первые трехсторонние новые военные учения под названием Freedom Edge, следует из совместного... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T16:09+0300

2024-06-02T16:09+0300

2024-06-02T16:10+0300

вооружения

мир

сша

корея

южная корея

япония

учения

военные учения

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. США, Япония и Южная Корея договорились этим летом провести первые трехсторонние новые военные учения под названием Freedom Edge, следует из совместного заявления по итогам встречи глав оборонных ведомств трех стран в Сингапуре. По данным агентства Йонхап, учения будут проходить в различных сферах, включая воздух, море, подводный мир и киберпространство. "Госсекретарь и министры решили провести этим летом первую итерацию нового многопланового трехстороннего учения Freedom Edge. Они подтвердили, что трехсторонние учения будут проводиться на систематической основе в соответствии с многолетним планом трехсторонних учений", — говорится в заявлении, текст которого опубликовал Пентагон. Конкретная информация о сроках и месте проведения не приводится.

https://1prime.ru/20240521/ucheniya-848387019.html

сша

корея

южная корея

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, сша, корея, южная корея, япония, учения, военные учения