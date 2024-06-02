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Погранслужба Украины сообщила о гибели 45 уклонистов на границе - 02.06.2024, ПРАЙМ
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Погранслужба Украины сообщила о гибели 45 уклонистов на границе
Погранслужба Украины сообщила о гибели 45 уклонистов на границе - 02.06.2024, ПРАЙМ
Погранслужба Украины сообщила о гибели 45 уклонистов на границе
Как минимум 45 украинских граждан, пытающихся уклониться от службы в ВСУ, погибли при попытке уйти из страны через горы и реки на западной границе, сообщает... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T06:51+0300
2024-06-02T06:51+0300
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Как минимум 45 украинских граждан, пытающихся уклониться от службы в ВСУ, погибли при попытке уйти из страны через горы и реки на западной границе, сообщает западное региональное управление государственной пограничной службы Украины. "Пограничники насчитали уже почти 45 человек, которые погибли во время попыток преодолеть природные препятствия", - говорится в сообщении.По данным ведомства, только в мае в реке Тисе, которая проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией, найдены 10 утонувших. В общей сложности погибших больше 45, а "львиная доля погибла во время заплыва через пограничную Тису". Как утверждается, пограничники спасли тех, "кого смогли". Также ведомство отмечает, что в последнее время наблюдается "увеличение случаев появления диких зверей, в частности медведей, которые приходят на запах легкой добычи - оставленной правонарушителями еды". "Однако, кто знает, когда и где всплывет труп очередного нарушителя и всплывет ли вообще. Кто знает, погиб ли тот человек, с которым пропала связь, в Тисе, упал в ущелье или имел роковую встречу с представителями фауны", - сообщили в погранслужбе. В стране на фоне массовой мобилизации проходят облавы на призывников. Ранее вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. С 24 февраля 2022 года в стране введен режим военного положения, выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА
06:51 02.06.2024
 
Погранслужба Украины сообщила о гибели 45 уклонистов на границе

Погранслужба: не менее 45 уклонистов погибли, пытаясь покинуть Украину через горы и реки

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Как минимум 45 украинских граждан, пытающихся уклониться от службы в ВСУ, погибли при попытке уйти из страны через горы и реки на западной границе, сообщает западное региональное управление государственной пограничной службы Украины.
"Пограничники насчитали уже почти 45 человек, которые погибли во время попыток преодолеть природные препятствия", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, только в мае в реке Тисе, которая проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией, найдены 10 утонувших. В общей сложности погибших больше 45, а "львиная доля погибла во время заплыва через пограничную Тису".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
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Как утверждается, пограничники спасли тех, "кого смогли". Также ведомство отмечает, что в последнее время наблюдается "увеличение случаев появления диких зверей, в частности медведей, которые приходят на запах легкой добычи - оставленной правонарушителями еды".
"Однако, кто знает, когда и где всплывет труп очередного нарушителя и всплывет ли вообще. Кто знает, погиб ли тот человек, с которым пропала связь, в Тисе, упал в ущелье или имел роковую встречу с представителями фауны", - сообщили в погранслужбе.
В стране на фоне массовой мобилизации проходят облавы на призывников. Ранее вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. С 24 февраля 2022 года в стране введен режим военного положения, выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНА
 
 
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