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Погранслужба Украины сообщила о гибели 45 уклонистов на границе

Погранслужба Украины сообщила о гибели 45 уклонистов на границе - 02.06.2024, ПРАЙМ

Погранслужба Украины сообщила о гибели 45 уклонистов на границе

Как минимум 45 украинских граждан, пытающихся уклониться от службы в ВСУ, погибли при попытке уйти из страны через горы и реки на западной границе, сообщает... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T06:51+0300

2024-06-02T06:51+0300

2024-06-02T06:51+0300

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Как минимум 45 украинских граждан, пытающихся уклониться от службы в ВСУ, погибли при попытке уйти из страны через горы и реки на западной границе, сообщает западное региональное управление государственной пограничной службы Украины. "Пограничники насчитали уже почти 45 человек, которые погибли во время попыток преодолеть природные препятствия", - говорится в сообщении.По данным ведомства, только в мае в реке Тисе, которая проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией, найдены 10 утонувших. В общей сложности погибших больше 45, а "львиная доля погибла во время заплыва через пограничную Тису". Как утверждается, пограничники спасли тех, "кого смогли". Также ведомство отмечает, что в последнее время наблюдается "увеличение случаев появления диких зверей, в частности медведей, которые приходят на запах легкой добычи - оставленной правонарушителями еды". "Однако, кто знает, когда и где всплывет труп очередного нарушителя и всплывет ли вообще. Кто знает, погиб ли тот человек, с которым пропала связь, в Тисе, упал в ущелье или имел роковую встречу с представителями фауны", - сообщили в погранслужбе. В стране на фоне массовой мобилизации проходят облавы на призывников. Ранее вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. С 24 февраля 2022 года в стране введен режим военного положения, выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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