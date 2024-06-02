https://1prime.ru/20240602/ukraina-848741777.html

В США забили тревогу после решения Байдена по Украине

В США забили тревогу после решения Байдена по Украине - 02.06.2024, ПРАЙМ

В США забили тревогу после решения Байдена по Украине

Дугласа Макгрегора, чем он поделился в своем аккаунте в социальной сети Х. | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T14:04+0300

2024-06-02T14:04+0300

2024-06-02T14:04+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_0e9f665b3ce38de8bf2bb9cd6242c24f.jpg

МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о том, что глава Белого дома Джо Байден снял с Киева запрет на использование американского оружия для ударов по территории России обеспокоили полковника в отставке Дугласа Макгрегора, чем он поделился в своем аккаунте в социальной сети Х."Что дальше?" — задался он вопросом.31 мая украинские власти получили от американских послание касательно возможности использования поставляемого США вооружения для ударов по территории России. Об этом рассказал Владимир Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".В свою очередь президент России Владимир Путин говорил, что старны НАТО должны отдавать себе отчет в томч, "с чем они играют", когда обсуждают планы разрешить Киеву наносить удары объектам на российской территории.

https://1prime.ru/20240601/zelenskiy-848734409.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша