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В США забили тревогу после решения Байдена по Украине - 02.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240602/ukraina-848741777.html
В США забили тревогу после решения Байдена по Украине
В США забили тревогу после решения Байдена по Украине - 02.06.2024, ПРАЙМ
В США забили тревогу после решения Байдена по Украине
Дугласа Макгрегора, чем он поделился в своем аккаунте в социальной сети Х. | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T14:04+0300
2024-06-02T14:04+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о том, что глава Белого дома Джо Байден снял с Киева запрет на использование американского оружия для ударов по территории России обеспокоили полковника в отставке Дугласа Макгрегора, чем он поделился в своем аккаунте в социальной сети Х."Что дальше?" — задался он вопросом.31 мая украинские власти получили от американских послание касательно возможности использования поставляемого США вооружения для ударов по территории России. Об этом рассказал Владимир Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".В свою очередь президент России Владимир Путин говорил, что старны НАТО должны отдавать себе отчет в томч, "с чем они играют", когда обсуждают планы разрешить Киеву наносить удары объектам на российской территории.
https://1prime.ru/20240601/zelenskiy-848734409.html
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россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
14:04 02.06.2024
 
В США забили тревогу после решения Байдена по Украине

Полковник Макгрегор задумался над последствиями ударов по РФ ракетами США

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Слова Владимира Зеленского о том, что глава Белого дома Джо Байден снял с Киева запрет на использование американского оружия для ударов по территории России обеспокоили полковника в отставке Дугласа Макгрегора, чем он поделился в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Что дальше?" — задался он вопросом.
31 мая украинские власти получили от американских послание касательно возможности использования поставляемого США вооружения для ударов по территории России. Об этом рассказал Владимир Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.
Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
В свою очередь президент России Владимир Путин говорил, что старны НАТО должны отдавать себе отчет в томч, "с чем они играют", когда обсуждают планы разрешить Киеву наносить удары объектам на российской территории.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
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