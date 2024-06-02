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"Уже скоро". Стало известно, что произошло с ВСУ в зоне СВО
"Уже скоро". Стало известно, что произошло с ВСУ в зоне СВО - 02.06.2024, ПРАЙМ
"Уже скоро". Стало известно, что произошло с ВСУ в зоне СВО
Украина может потерпеть поражение на фронте уже летом, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T17:07+0300
2024-06-02T17:07+0300
2024-06-02T17:07+0300
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Украина может потерпеть поражение на фронте уже летом, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."По моему мнению, на Украине все может закончиться к концу июня, и я все еще остаюсь при своем мнении в свете того, что мы видим, крах может наступить уже скоро. Они могут продержаться до августа", — отметил он.По его мнению, Украина испытывает острую нехватку людей, чтобы противостоять ВС России. При этом ряды ВСУ все больше пополняются людьми без подготовки, пояснил он.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
"Уже скоро". Стало известно, что произошло с ВСУ в зоне СВО
Джонсон: крах украинской армии наступит очень скоро
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ.
Украина может потерпеть поражение на фронте уже летом, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире
YouTube-канала Dialogue Works.
"По моему мнению, на Украине все может закончиться к концу июня, и я все еще остаюсь при своем мнении в свете того, что мы видим, крах может наступить уже скоро. Они могут продержаться до августа", — отметил он.
По его мнению, Украина испытывает острую нехватку людей, чтобы противостоять ВС России. При этом ряды ВСУ все больше пополняются людьми без подготовки, пояснил он.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.
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