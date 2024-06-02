https://1prime.ru/20240602/ukraina-848744796.html

У Украины проблемы даже с базовой подготовкой новобранцев, пишет СМИ

У Украины проблемы даже с базовой подготовкой новобранцев, пишет СМИ - 02.06.2024, ПРАЙМ

У Украины проблемы даже с базовой подготовкой новобранцев, пишет СМИ

Украинские командиры на местах ожидают, что большинство новых солдат прибудут с плохой подготовкой, пишет издание Washington Post. | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T17:47+0300

2024-06-02T17:47+0300

2024-06-02T17:47+0300

спецоперация на украине

украина

мобилизация

мобилизация на украине

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Украинские командиры на местах ожидают, что большинство новых солдат прибудут с плохой подготовкой, пишет издание Washington Post. "Откуда бы ни прибыли новые солдаты, украинские полевые командиры говорят, что из-за недостаточной подготовки им часто приходится посвящать недели обучению их базовым навыкам, например, стрельбе", — пишет издание. По словам анонимного сержанта ВСУ, некоторые штурмовые бригады отправляют своих представителей практически постоянно проживать рядом с учебными центрами, чтобы быстро набирать самых молодых, подготовленных и мотивированных солдат. "Если, не дай Бог, произойдёт прорыв под Часовым Яром, и мы получим новых пехотинцев, которые не знают элементарных вещей, их отправят туда просто на смерть", — рассказал изданию один из украинских командиров."Если нас посылают кого-то завербовать, то все хорошие уже набраны в другие бригады, и приходится выбирать из кривых, хромых и больных", — рассказал сержант.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Владимир Зеленский 6 мая внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации с 14 мая на 90 дней.

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